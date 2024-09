Na Poljudu predstavljen novi sportski direktor: 'Pričao sam s Gattusom, ne bih o detaljima'

U Hajduku su ovoga četvrtka predstavili novog sportskog direktora. Francois Vitali stiže na poziciju koja je ostala upražnjena odlaskom Nikole Kalinića otprije nekoliko dana. Kalinić je, podsjetimo, sve što se događalo na relaciji između njega i kluba u posljednje vrijeme odlučio podijeliti s novinarima na eksplozivnoj press-konferenciji, nakon čega je reagirao i predsjednik kluba Ivan Bilić. Uslijedila je pomalo iznenađujuća pobjeda nad Dinamom, par dana mira i zaokret u novom smjeru. Hajduk je prošlog tjedna imenovao Vitalija na mjesto sportskog direktora, a predstavljanje je uvodnim riječima otvorio upravo predsjednik Bilić:

- Hajduk je s Francoisom Vitalijem potpisao trogodišnji ugovor. On ima dugogodišnje iskustvo u tri područja, koja su nama jako bitna. Bio je voditelj skauta, vodio je akademiju i bio je sportski direktor u klubovima skoro 25 godina svojeg iskustva. Razgovore smo započeli krajem osmog mjeseca, a jedna od bitnih stvari bila je razvojna komponenta - rekao je Bilić u uvodu uz dodatak:

- Predstavili smo mu ideje i tad mi se jako svidjelo kad je rekao da postoje dvije stvari: razvojna platforma ili nogometni klub. Nogometni klub postoji da bi ostvarivao rezultate, a razvojna platforma za razvoj igrača. Trenutačno imamo dosta dobru kvalitetu u prvoj momčadi, ona je kohezivna i trener radi dobar posao. Jako nam je bitno da postoji mir u prvoj momčadi i mir u klubu. Vjerujemo da će nam Francois u tome pomoći. Osnovni i kratkoročni plan kluba bit će da, u skladu s financijskim mogućnostima, tijekom zimskog prijelaznog roka dovedemo nekoliko kvalitetnih pojačanja. On je predstavio dobre ideje za našu akademiju i ima kvalitetna rješenja za prelazak igrača iz akademije u prvu momčad.

Riječ je potom preuzeo novi sportski direktor Hajduka.

- Kao prvo, želim se zahvaliti klubu na ovoj prilici, meni je čast raditi u ovakvom klubu i to mi je veliki izazov. Hrvatska je jako važno nogometno mjesto, a Hajduk je klub bogate povijesti i ima sjajne navijače. Jako sam sretan i hvala svima još jednom. Moj cilj je, kao što je predsjednik rekao, podijeliti iskustvo koje sam nakupio u ovih 25 godina. Ideja je da stvorimo kolektivnu ambiciju i kolektivnu pobjedu u budućnosti. Moja vizija se poklapa s onime što je predsjednik rekao i s njegovim idejama. Što sam pričao s trenerom Gattusom? Ne bih ulazio u detalje. Razgovor je bio dobar, prenio sam mu potporu kluba, a prenio sam je i cijeloj momčadi. Sad nam je bitan mir u momčadi. Trener i momčad su jako dobro reagirali u utakmici Kupa, u kojoj smo pokazali ozbiljnost s puno mladih igrača. On je rekao da svako treba raditi svoj posao, a on svoj posao radi jako dobro. Stigao sam jučer i imali smo sastanak s trenerom. Čast mi je raditi s njim, važno je da je imao takvu igračku karijeru jer može igračima prenijeti puno iskustva. Želim mu pomoći da ostvari što bolje rezultate sa svojim iskustvom. Čuo sam puno dobrih stvari o njemu. Protiv Dinama sam vidio momčad s jakim karakterom i vjerujem da je on u tome pomogao. Moje prve impresije o momčadi su jako dobre.

- Filijale? Imao sam priliku raditi u Lilleu, koji je osvojio naslov prvaka. Nekad nije lako treneru, koji stalno mora pobjeđivati, razvijati i mlade igrače. Za to smo odlučili dogovoriti suradnju s Caenom, koji je bio u četvrtoj ligi. Filijala je ključna za klub, ali je jako kompleksna. Caen je bio filijala, ali je želio biti samostalni klub.

Koji će biti Vitalijevi prvi koraci?

- U kratkom razdoblju želim naučiti kako klub funkcionira. Prva momčad je ključna, ali jednako važna je akademija. Želim razumjeti kako sve ovdje funkcionira, a nakon toga ću s upravom i predsjednikom vidjeti što ćemo raditi u budućnosti.

Predsjednik Bilić potom je odgovorio na škakljivo pitanje o prodaji igrača na zimu.

- Nama je cilj da prodamo jednog ili dva igrača koje smo trebali prodati na ljeto. Pritisak postoji. Za neke od tih igrača su pregovori nastavljeni i postoji mogućnost da će se dogoditi nešto slično kao što je bilo s Vuškovićem ili Biukom, da prodamo igrača, a da on ostane s nama. Drugih pritisaka nema niti informacija koje vam mogu dati. Postoji interes za niz naših mladih igrača.

Što je prevagnulo u Vitalijevom odabiru da dođe u Hajduk?

- Hajduk je veliki klub, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Francuskoj. Uzbudljivo je biti u ovoj sredini, koja očekuje pobjede te u zemlji koja ima tako dobru reprezentaciju. To je vrh nogometnog svijeta i automatski je indikator kvalitete nogometa. Radio sam u Belgiji, a sad u Hrvatskoj jer sam znatiželjan i želim napredovati. Morat ću stalno pričati na engleskom, koji znam, ali ću ga sad morati koristiti 24 sata dnevno. Pokušat ću naučiti i nešto hrvatskog, veselim se ovom izazovu - kazao je novi sportski direktor Hajduka.

Predsjednik se dotaknuo i financijske situacije koja će dočekati Vitalija.

- Za ovu godinu je budžet lagano povećan, ne znam točno koliko posto, za godinu 2024. Mi ćemo kroz sljedećih par tjedana morati početi budžetiranje za 2025. i on će direktno sudjelovati u tome. Nemam neki detaljniji odgovor i najbolje će biti pričekati skupštinu na kojoj ćemo znati točno koliki je budžet.

