Srbija na nogama zbog navijača Hajduka, naciji se obratio i Dačić: 'Procesuirat ćemo ih'

Crvena Zvezda u prvom kolu Lige prvaka u Beogradu dočekuje Benficu, a uoči utakmice na srpskoj granici izvršavaju svoje obaveze. Navijači Benfice, No Name Boysi pokušali su s Hajdukovim obilježjima ući u državu. Ipak, spriječeni su. To je potvrdio i Ivica Dačić, potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Srbije.

"Tijekom granične kontrole osoba i vozila, kako na graničnim prijelazima, tako i na aerodromu Nikola Tesla, kod više navijača Benfice pronađena su obilježja Hajduka i navijačke skupine Torcida”, rekao je Dačić, pa dodao:

”Ministarstvo unutarnjih poslova u skladu sa svojim djelokrugom rada i zakonskim ovlastima, prema svim osobama koja se zateknu u izvršenju kaznenih djela i prekršaja, u suradnji s nadležnim tužiteljstvom, poduzet će mjere i radnje u cilju njihova daljnjeg procesuiranja.”

S obzirom da su Benficini i Hajdukovi navijači u prijateljskim odnosima, gotovo sigurno će i Torcida doći na utakmicu, što bi moglo izazvati kaos i na tribinama, a i van tribina.

