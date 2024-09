Što će biti s Hajdukom? Ključna stvar i dalje se ne zna, a predsjednik je shvatio u kakvoj je poziciji

Što čeka Hajduk u budućnosti? Unatoč pomirbi trenera Gennara Gattusa i predsjednika Ivana Bilića otvorena su brojna pitanja u splitskom klubu. Hajduk je prije svega privatna tvrtka, a ne javno dobro kao što mnogi tvrde. Riječ je o specifičnom sportskom dioničkom društvu, za koje je pisan vrlo specifičan zakon kada se preoblikovalo. Hajduk je, unatoč depolitizaciji koju je doživio upravo dolaskom udruge Naš Hajduk, uvijek ostao i bit će političko pitanje. I to ne treba zaboraviti. Moguće je uvijek da se uz pomoć politike opet napišu neki novi zakoni za Hajduk, bude li to potrebno.

Gattuso i Bilić sastali su se u klubu i sat vremena razgovarali o turbulencijama na relaciji Uprava – stručni stožer – svlačionica. Odlučili su nastaviti surađivati. Naravno, ako ne dođe do nekih novih, neočekivanih preokreta. To je za obojicu prihvatljivo rješenje, Bilić može samo izgladiti stvari s Gattusom, jer u slučaju ostavke samo bi potvrdio sve što je o njemu kazao bivši direktor Nikola Kalinić. Ne može ni smijeniti Gattusa jer ga prije svega ne može isplatiti, a taj potez izazvao bi i novi val rasprava u javnosti, što u klubu sada u potpunosti žele presjeći.

Hajduk je pokazao žar i napredak u igri otkako je Gattuso došao u Hajduk. Pobjeda na Maksimiru trebala je u normalnim okolnostima donijeti mir, ali to nije tako. Talijanski trener i predsjednik Bilić sastali su se i razgovarali sat vremena, tako je u klubu zavladao mir, svi se zajedno drže, odsad neće drastičnije istupati, iako su otvoreni mnogi problemi, trener predsjednika naziva lažovom, ne razgovaraju više od mjesec dana.

Gattuso i momčad sada će ipak imati mir, a Bilić je morao reagirati i spustiti se dvije razine kako bi se dogovorili kako će ići dalje. Ove priče o modelu nameću se oduvijek, a sada se najviše govori o ulozi Nadzornog odbora. Postojeći model treba unaprijediti, Torcida i Naš Hajduk istaknuli su kako će tražiti odgovornost odgovornih u Upravi. Kalinić je prozvao Nadzorni odbor, ali oni javno neće progovarati, na temelju savjetodavne uloge davali su predsjedniku Biliću određene upute.

Onaj tko vodi Hajduk mora biti upućen u svaku sitnicu, pa i razgovarati s direktorom. Nadzorni odbor svjestan je da je Kalinić bio njegova pogreška, i s time se ondje moraju nositi. Prijelazni rok odrađen je jako loše, prodan je samo Sahiti, no mnogima je drago što nije prodan Pukštas. Nisu doveli nikoga, nova Uprava nije potpisala nijedan transfer, Rakitića je doveo njegov kum, a plaća ga sponzor. Vratili su na posudbu Biuka, ali on ni po čemu nije bolji igrač nego što je bio prije, kada su procijenili da nije dovoljno dobar za Hajduk.

Trenutačno se u klubu ne zna tko je odgovoran i to se mora mijenjati. Naš Hajduk i Torcida izašli su nakon dugo vremena sa zajedničkim priopćenjem u kojem ističu upravo to, da će model morati mijenjati u segmentu veće odgovornosti izabranih članova Nadzornog odbora. Treba znati da je Torcida osnivač Našeg Hajduka, iako oni ne trpe kada ih se nazove istim tijelom, oni su zapravo ista duša dva tijela. Od 2005. godine i zadnje titule prvaka više od 60 ljudi izmijenilo se u Hajduku na funkcijama direktora, predsjednika i trenera. Tu nema odgovornosti, a Hajduk je mnogima primamljiv. U klubu tvrde da od odlaska Lukše Jakobušića nije bilo krize upravljanja.

No i članovi NO-a voljeli bi bi da su im ovlasti malo rastegnute jer neminovno je da pri nadziranju financija oni zalaze u neke sfere odlučivanja. Hajduk trenutačno funkcionira tako da većinom komuniciraju šef NO-a Pavelin i predsjednik Bilić, oni su u komunikaciji cijeli dan. Dakle, to je uloga koja je veća od nadziranja. Također opet se glasno poteže pitanje odgovornosti većinskog vlasnika, Grada Splita, koji čvrsto stoji iza modela, no tko nas uvjerava da će to tako biti zauvijek? I u klubu su svjesni da uvijek postoji mogućnost da se ta suradnja prekine, iako to sada zvuči praktički nemoguće.

A dok navijači preispituju model upravljanja, Hajdukova momčad ipak je dobila mir pobjedom u derbiju. Bijeli sada dijele prvo mjesto s Rijekom, a subotnja pobjeda protiv Gorice na Poljudu pokazala bi da Gattuso konstantno podiže igru svoje momčadi. Uz pobjede bi i Hajduk lakše provodio promjene koje su mu nužne.