Mihajlović koji boluje od leukemije dobio karikaturu koja je sve digla na noge

Siniša Mihajlović is battling leukaemia. We are all sure that he will pass this wall as well. ✌💪❤🙏⚽️🥇 . سینیشا میهایلوویچ در حال مبارزه با بیماریِ سرطان خون است. همه ی ما مطمئنیم او از این دیوار هم به خوبی عبور خواهد کرد. @inside__arts @ariannamihajlovic #hamidsahari . #insidearts#hamidsaharicartooon#sinišamihajlović#sinisamihajlovic#bologna#lazzio#acmilan#seriea#serbia#footballcartoons#mihajlovic

