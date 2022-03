Luka Modrić toliko je odan Hrvatskoj da je i veliki Real Madrid - nemoćan

Hrvatska i Bugarska odigrale su dinamičnu, zanimljivu utakmicu, bez ikakvih kalkulacija, što je u prijateljskim susretima poželjno, ali i pomalo riskantno. Tako se u 27. minuti utakmice dogodilo nešto što je neizbježno u svakoj otvorenoj bitci, a to je ozljeda Mile Škorića. Kapetan Osijeka nakon jednog duela s bugarskim napadačem ostao je ležati u bolovima, te je ubrzo bio prisiljen napustiti travnjak. Šteta, jer Osijek u subotu čeka derbi s Hajdukom u Gradskom vrtu, a zna se koliko Škorić svojim znanjem i autoritetom znači Bjeličinoj momčadi.

Kako god se raspleo slučaj Mile Škorića, on će opet otvoriti pitanje – koliko su zapravo potrebne ovakve revijalne utakmice u Fifinoj režiji osam mjeseci prije početka Svjetskog prvenstva?

Španjolski mediji tako su proteklih dana pisali kako u Real Madridu strepe od Modrićevih nastupa u rezultatski nevažnim nastupima za Hrvatsku, dok su se Poljacima, igrajući bezveznu prijateljsku utakmicu sa Škotima, ozlijedila čak trojica igrača uoči sudbinske utakmice sa Šveđanima u finalu dodatnih kvalifikacija.

Naravno da u zgusnutom, čak pretrpanom rasporedu klupskih utakmica treba ponekad otvoriti i 'prozore' i za prijateljske susrete reprezentacija. Oni su navijačima, savezima i pogotovo izbornicima potrebni, no istodobno Fifa i Uefa, radi prihoda od prodaje tv-prava, postavljaju se ultimativno i rade golemi pritisak da se utakmice odigraju i kada to pojedinim reprezentacijama ne odgovara. Tako dolazimo do apsurda da Fifino Svjetsko prvenstvo potencijalno ostane bez neke od najvećih zvijezda svjetskog nogometa samo zbog nastupa u posve nevažnoj prijateljskoj utakmici. Zato što nogometaši poput Cristiana Ronalda, Lewandowskog ili Modrića još uvijek osjećaju kapetansku odgovornost i pripadnost prema nacionalnoj momčad.

Luka Modrić naravno nije morao biti u Kataru, i da je od izbornika tražio da izostane, Dalić bi mu, kao zaslužnome senatoru i ikoni reprezentacije, izašao u susret. No, Luka je jedinstven i neponovljiv, njegova privrženost i odanost nacionalnom dresu nikada nije bila upitna, i on nikada nije tražio popust. Luka će istim žarom, htijenjem, energijom i dječačkim poletom prionuti finalu Svjetskog prvenstva i revijalkama sa Slovencima i Bugarima; zato što kao kapetan mora biti primjer ostalima, ali i zato što osjeti da ga Hrvatska još uvijek treba. A tu je čak i veliki Real Madrid – nemoćan.