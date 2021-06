Legendarni trener iskreno: Ova Hrvatska više nije europska krema

Mislim da nakon ovakve utakmice Hrvatska može biti zadovoljna ovakvim rezultatom. Neobično je, ali iskreno, Češka je ofenzivno bila bolja, bila je odlučnija, ambicioznija. U prvom poluvremenu vidjeli smo jako skromnu Hrvatsku.

Perišić i mali Brekalo zamijenili su strane i to nije izgledalo dobro. Modrić i Kovačić su u sredini pokušavali sve povezati, ali jednostavno nisu mogli sami jer nedostajalo je kolektivne igre. I to u oba smjera, sve se pokušavalo nešto individualno, a to ne prolazi ni ofenzivno ni defenzivno. Dozvoljavala je Hrvatska suparnicima da prime loptu, da se okrenu, a kad tako igraš, onda si u problemu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska može dalje i s dva boda

Hrvatska nije imala ni kontranapad, taj jedini je bio nakon prekida kada je odigrana prava lopta u dubinu za Perišića, tada je Hrvatska i izjednačila. Samo, to je jedini primjer i onda je jasno da nije bilo dobro.

Hrvatskoj treba više zajedničke trke, ako jedan igrač krene sam, onda to nema smisla, samo se potroši, a ne može ništa napraviti. Bolje je to izgledalo u nastavku, ali opet se i u jednom dijelu drugog poluvremena palo. Svi nekako vuku loptu ili pak čekaju da dobiju loptu u noge. Previše se toga pokušavalo na individualnu kvalitetu. Nije bilo igre s jednim ili dva dodira, a upravo to je današnji suvremeni nogomet. Mora se više igrati u dubinu jer kad se tako igra onda se može priključiti i netko iz drugog plana. Ovako je Hrvatska u završnici, u velikoj većini napada, bila s jednim ili igrača, a tako je teško doći do pogotka.

Ovo dosad nije bilo dobro od Hrvatske, treba sve dobro analizirati, ne treba samo kritizirati, pa to je najlakše.

No, istina je da sve to protiv Engleske i Češke nije bilo dovoljno dobro. S igrom kakvu je predstavila jučer, Hrvatska bi protiv boljeg suparnika mogla ozbiljno stradati.

No, treba vidjeti što nije valjalo, pokušati sve popraviti i ja mislim da to Hrvatska može. Jer, znam da se Hrvatska zna dići, ima iskusne igrače koji znaju kako se nositi s pritiskom, kako ići dalje kad je u poteškoćama. Siguran sam da će se pojaviti dišpet ili inat, kako se to već u Hrvatskoj kaže, jer sad se mora pobijediti Škote ili će stići eliminacija, a to bi za Hrvatsku bilo jako žalosno. Ovo sada nije igra koja bi mogla zadržati Hrvatsku u vrhu svjetskog i europskog nogometa, već neko vrijeme nije na nekadašnjoj razini, to svi moramo shvatiti.

Mi sa strane ne trebamo sad ulaziti u duboke analize, to trebaju raditi oni koji vode reprezentaciju, ali ako je Luka Modrić s 35 godina najaktivniji igrač onda je to malo žalosno. Sad se u reprezentaciji trebaju napraviti prave analize i nitko se ne treba ljutiti ako mu se kaže što nije bilo dobro. Potrebno je to da bi Hrvatska ostala u vrhu europskog nogometa, jer kažem, u posljednje vrijeme, pa i u ove dvije dosadašnje utakmice na Europskom prvenstvu, Hrvatska pokazuje da više nije krema europskog nogometa. Znam da si to nije lako priznati i da nije lako, nakon što si bio viceprvak svijeta, spuštati se po stepenicama nogometne hijerarhije. Sad prije Škotske treba vidjeti tko što može donijeti reprezentaciji, kako podignuti igru da bi se prošla skupina, da Hrvatska ostane među onima koji su prošli i bude dio te kreme u kojoj, kako sam rekao, u ovom trenutku nije, ali možda se može, prođe li skupinu u taj vrh nogometa već sada vratiti.