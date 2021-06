Mađari osvojili veliki bod nakon festivala promašaja svjetskih prvaka Francuza

U utakmici 2. kola F skupine Eura nogometaši Mađarske su napravili iznenađenje odigravši u Budimpešti 1-1 (1-0) sa svjetskim prvacima Francuzima. Mađari su senzacionalno poveli pogotkom Attile Fiole (45+2), a izjednačio je Antoine Griezamnn (66).

Prve dvije prigode na utakmici imali su Francuzi. U 17. minuti ubacio je Digne sa lijevog boka, a Kylian Mbappe glavom iz blizine gađa pored gola.

Novu stopostotnu šansu prokockao je Karim Benzema u 31. minuti. Griezman je ubacio u 16-erac u koji je utrčao Mbappe i potom dao povratnu za Benzemu, koji iz blizine puca pored gola. Ovo je bilo teže promašiti, negoli pogoditi.

U sudačkoj nadoknadi (45+2) prvog poluvremenu Mađarska šokira svjetske prvake i dolazi do vodstva. Roland Sallai odigrao je dobru loptu za braniča Fehervara Attilu Fiolu, koji je sa lijevog boka utrčao u kazneni prostor i precizno pogodio za 1-0.

U nastavku Francuzi su podignuli ritam, ali tek u 59. minuti su zaprijetili Mađarima. Ousmane Dembele je pucao iskosa s ruba kaznenog prostora i pogodio vratnicu.

Francuzi su ipak uspjeli izjednačiti, i to praktično iz ničega. Vratar Lloris ispucao je loptu do protivničkog 16-erca, a između dvojice Mađara dokopao se je Kylian Mbappe. On je ubacio u peterac, a mađarski branič koji je pokušao izbaciti loptu poslao ju je u noge Griezmanna, koji iz blizine pogađa za 1-1.

Još jednu prigodu za pogodak Mbappe je imao u 82. minuti, ali je njegov udarac iz blizine odlično skinuo vratar Gulacsi. Na kraju sudačke nadoknade (90+5) pokušao je i stoper Varane iskosa na drugoj vratnici glavom sa pet metara, ali i to je otišlo pored gola.

Vode Francuzi s četiri boda, Portugal ima tri, Mađarska jedan, a Njemačka je bez bodova. Kasnije u ovoj skupini igraju Njemačka i Portugal.

MAĐARSKA: Gulacsi - Botka, Orban, At. Szalai - Nego, Kleinheisler (84. Lovrencsics), Nagy, Schäfer (76. Cseri), Fiola - Sallai, Ad. Szalai (26. Nikolić)

FRANCUSKA: Lloris - Pavard, Varane, P. Kimpembe, Digne - Pogba (76. Tolisso), Kante, Rabiot (57. Dembele/87. Lemar) - Griezmann, Mbappe - Benzema (76. Giroud)

STRIJELCI: 1-0 Attila Fiola (45+2), 1-1 Antoine Griezmann (66).

SUDAC: Michael Oliver (ENG)

STADION: Puskas Arena u Budimpešti

