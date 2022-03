Legendarni Srbin: Hrvati, bilo bi sjajno da se s vama sastanemo u finalu SP-a

Velibor Bora Milutinović (77), poznati srbijanski umirovljeni nogometni trener iz Bajine Bašte, jedini je svjetski stručnjak koji je vodio pet reprezentacija na pet uzastopnih svjetskih prvenstava: 1986. Meksiko, 1990. Kostariku, 1994. SAD, 1998. Nigeriju i 2002. Kinu. Usto, bio je još i izbornik Hondurasa, Jamajke i Iraka.

Bora Milutinović danas živi u Dohi i s velikim zanimanjem prati pripreme za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Uživo će gledati obje utakmice Hrvatske, sa Slovenijom (26. 3.) i s Bugarskom (29. 3.), a na telefonski poziv iz Zagreba uzvratio je s: “Bok, kako ste?”

– U Dohi živim dvanaest godina, tu sam došao kada je počela promocija Svjetskog prvenstva. Ambasador sam Organizacijskoga odbora i savjetnik ljudi koji vode Svjetsko prvenstvo. Ne volim govoriti o njihovim imenima, ako kažem imena, to nije korektno jer mogu nekoga zaboraviti. Ali, to su najvažniji ljudi koji vode SP – kaže Milutinović.

Pitanje vizije i prestiža

Koliko ste vi svojim utjecajem i ugledom pomogli Kataru u dobivanju Svjetskog prvenstva?

– Vizija je najvažnija, a ljudi iz Katara imali su viziju. I puno njih dalo je svoj doprinos i pomoglo Kataru na svoj način. Jesam li ja pomogao, to ne želim govoriti. Jednostavno, zadovoljan sam što sam ovdje.

Koliko SP-u u Kataru može naškoditi rat u Ukrajini?

– Neugodno mi je govoriti o najnovijoj situaciji. Nadam se da će ljudi moći uživati u onome što vole, a to je nogomet. Da kroz njega pokušaju zaboraviti sve što se događa.

Kakva će biti organizacija, kako Arapi doživljavaju SP?

– Domaćinstvo Svjetskog prvenstva ponos je za Katar, to je jedina arapska zemlja koja će organizirati to natjecanje. To je pitanje prestiža, pitanje vizije, pitanje svega... Svjetsko prvenstvo u Kataru bit će san. Zašto? Zato što će se sve utakmice igrati na najmanjoj udaljenosti do sada. Ima samo jedan stadion koji je pedeset kilometara udaljen od centra Dohe, a svi ostali su u središnjem dijelu Katara. Svi su stadioni novi, imaju izvanredne instalacije, igrat će se u perfektnim uvjetima i, što je jako važno, period u kojemu će se igrati Svjetsko prvenstvo komotniji je za igrače budući da oni tu do doba godine neće imati mnogo utakmica u nogama. I lakše će podnositi napore nego, primjerice, kada se prvenstvo igra u lipnju.

Luka je divan sportaš

Bili ste 2018. godine u specijalnom Fifinu žiriju koji je na SP-u u Rusiji birao najboljega nogometaša, uz Brazilca Parreiru, Nigerijca Amunikea, Škota Roxburgha i Nizozemca Van Bastena. Jeste li jednoglasno izabrali Modrića?

– Luka Modrić igrao je briljantno, njegova momčad bila je briljantna, na žalost Hrvatska je izgubila od velike francuske reprezentacije, koja je imala izvanredne pojedince. Međutim, bio je to veliki uspjeh hrvatske reprezentacije koja je ušla u finale. Ta utakmica protiv Francuske za Hrvatsku nije bila najvažnija. Važnije su bile one prije nje. E sad, je li bilo jednoglasno, to sada više nije važno. Uvijek bi najbolji igrač SP-a trebao biti netko čija momčad igra u finalu. Ja sam bio za Modrića iz mnogo razloga. Luku ne cijenim samo kao nogometaša, nego najprije kao osobu. Divno je da postoji takav sportaš kao on, koji je izvanredan na terenu, a njegov odnos prema životu primjer je kako se treba ponašati nogometaš – tvrdi Milutinović.

Kazali ste kako ste gledali odlučujuću utakmicu za plasman na SP Hrvatsku – Rusija i našu pobjedu “u blatu”.

– Tu sam utakmicu gledao s velikim zanimanjem. Hrvatskoj je pobjeda bila neophodna, a postoji ono zlatno pravilo – utakmica se igra dok sudac ne odsvira kraj. Hrvatski igrači, izvanredno vođeni, ostvarili su tu pobjedu u nenormalnim uvjetima. U kojima je cijela momčad igrala taktički izvanredno.

Ima li Hrvatska i dalje snagu i moć biti u svjetskom vrhu?

– Ja se nadam. Sve je pitanje razmišljanja i odnosa prema igri. Kada imate igrače kakve ima Hrvatska, to je mnogo lakše za trenera, jer ti igrači igraju u izuzetno dobrim klubovima, u talijanskom, španjolskom, engleskom prvenstvu.

Kada biste vagali snagu reprezentacija Hrvatske (15. na Fifi) i Srbije (25.), u kolikoj je mjeri Srbija konkurentna Hrvatskoj?

– Odnosno, koliko je Hrvatska konkurentna Srbiji. Pitanje je kako na to gledate. Na primjer, Srbija se kvalificirala na SP u grupi s Portugalom, vrlo jakim suparnikom – odgovorio je Milutinović i nastavio: – Na ovom SP-u navijat ću za nekoliko reprezentacija. Prva je normalno Katar, nakon toga Srbija, pa Meksiko, pa SAD i Nigerija.

Hrvatska nije na tom popisu?

– Hrvatska je na tom popisu nakon ovih koje sam naveo. Znate li vi tko je bio moj kapetan u juniorima Partizana, čuvenih Partizanovih beba? Miroslav Rede! Evo vam još jedan podatak: 1971. reprezentacija Jugoslavije, za koju sam ja igrao, bila je pobjednik Mediteranskih igara, a izbornik mi je bio Dražan Jerković.

Priželjkujete li da se na SP-u sastanu Hrvatska i Srbija?

– Bilo bi divno da se Hrvatska i Srbija sastanu. Pa zamislite finale Hrvatska – Srbija! Bilo bi divno da jedna reprezentacija koju simpatiziram dođe tako daleko. Čovjek treba sanjati, vjerovati i za to se pripremiti. A navijači i sigurnost? Pa neka se nađu tamo. Čovjek treba jednostavno uživati na Svjetskom prvenstvu, ponašati se kako treba, po pravilima, i mislim da o sigurnosti uopće ne treba ni govoriti – zaključio je Milutinović.

