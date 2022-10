Legenda Uniteda srušila zanimljiv rekord, nijednom 'strancu' to nije uspjelo

Manchester United pamti i bolje dane. Naslov prvaka Premiershipa nisu osvojili još od 2013., kada je s klupe Crvenih vragova odlučio otići Sir Alex Ferguson, koji momčad i danas prati s tribina.

Brojni su sjajni nogometaši prošli kroz svlačionicu za njegova 25-godišnjeg mandata, ali klub danas, iako još uvijek pun zvijezda, nema rezultate kakve je imao nekoć. Ipak, neki se još uvijek mogu pohvaliti sličnom ustrajnošću da ostanu u klubu dvoznamenkasti broj godina, usprkos padu koji ih je zadesio.

David de Gea, naime, danas je protiv Newcastlea upisao svoj 500. nastup u dresu Uniteda i tako postao prvi igrač koji nije s Otoka, a kojemu je to uspjelo. Dosad su do brojke 500 dolazili samo nogometaši engleske ili irske nacionalnosti.

⭐️David De Gea makes his 500th appearance for Man Utd this afternoon.



🥇He becomes the first non British or Irish player to make 500 appearances for Man Utd pic.twitter.com/M0Dqw0bwKA