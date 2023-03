Kovačić je s 14 godina slomio nogu, četiri mjeseca nije hodao. Sada ima posebnu pjesmu u Londonu

Do prije nekoliko tjedana pisalo se kako je Mateo Kovačić (28) na izlaznim vratima Chelseaja, no stvari su se sada okrenule. Izgleda da se vraća iz otpisanih i postaje pravi lider londonske momčadi jer tko će ih bolje voditi od jednog Hrvata. Pa sjetite se samo da takve stvari u reprezentaciji uči od Luke Modrića.

Potter ga obožava

Kovačić je, naime, ove sezone kao kapetan Chelseaja vodio u tri utakmice i sve tri klub iz Londona je pobijedio. Baš mu je u posljednje dvije zaredom trener Graham Potter dao povjerenje jer u njemu vidi čovjeka koji će pomoći momčadi da krene prema vrhu prvenstvene tablice.

Posljednju utakmicu Chelsea je odigrao ovog vikenda u 27. kolu Premiershipa protiv Leicestera, pobijedio je 3:1, a hrvatski reprezentativac bio je strijelac zadnjeg pogotka.

Kovačiću je to bio prvi ovosezonski prvenstveni gol, ali itekako vrijedan.

Osim gola, odigrao je perfektnu utakmicu u kojoj je imao dva od tri uspješna driblinga, dobio je oba zračna duela, a bio je stopostotan i u dugim loptama. U obrani je otklonio dvije opasnosti, a osvojio je i osam takozvanih ničijih lopti. Zanimljivo, kapetan Chelseaja ove sezone jedini je igrač sa Stamford Bridgea koji ima više od tri povrata posjeda po utakmici (3,1).

Trener plavih bio je oduševljen:

– Kovačić je fantastičan tip. Obožavamo ga. Nevjerojatno je važan igrač za Chelsea.

Osim njega, i mediji ga hvale:

– Igrao je s loptom u nogama puno više nego što je to bio slučaj u utakmici preko tjedna. Savršenim klizećim startom uzeo je loptu Daki u trenutku kada je Leicester mogao biti jako opasan, a onda je i krasno zabio. Kakav volej! – stoji u opisu na portalu Football London.

Zanimljivo, navijači Chelseaja još su prije za njega izmislili pjesmu, a dio stihova Chelsea je objavio nakon što je zabio gol. Pjesma ide ovako:

”Kovačić, naš hrvatski čovjek. Napustio je Madrid, napustio je Milan, potpisao za Franka i rekao j... se, Zidane. Potpisao je za Chelsea pod zabranom transfera, du-du-du-du...”

Ne može se baš svatko pohvaliti činjenicom da je netko za njega napisao pjesmu, ali ipak on igra u zemlji Williama Shakespearea pa inspiracija nije čudna.

Izgleda da je Kovačić prava amajlija za londonske plave jer momčad je loše krenula ove godine, mučila se, a otkako je Kova na ruku stavio kapetansku traku, ide joj.

Momčad je vodio i prije nekoliko dana u osmini finala Lige prvaka kada je Chelsea pobijedio Borussiju Dortmund i izborio četvrtfinale.

Njegova igračka kvaliteta je neupitna, a mnogi ga opisuju kao samozatajnog, pristojnog i mirnog dečka kojeg slava nije promijenila.

Godinama je branio boje milanskog Intera i Real Madrida, a onda je došao u Chelsea, gdje je za 2019. bio proglašen i najboljim igračem kluba.

No, njegova nogometna priča počela je u Austriji, u Linzu, gdje je i rođen. Počeo je igrati s pet godina, a kada je imao 10, LASK i Dinamo igrali su utakmicu i tada je zapeo za oko klubu iz Maksimirske 128.

Dinamo je poslije odlučio njegovoj obitelji ponuditi da se vrati u Hrvatsku pa su otac Stipo i majka Ružica ostavili život koji poznaju ne bi li Mateo izgradio nogometnu karijeru.

Dok je bio u Zagrebu, pohađao je privatnu gimnaziju u Amruševoj, a istodobno je bio ministrant u župnoj crkvi svetog Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima, u kojoj je upoznao i sadašnju suprugu Izabel, koja je pjevala u crkvenom zboru.

No, nije sve u njegovu životu bilo bajno jer s 14 godina doživio je šok kada je na jednoj utakmici slomio nogu pa četiri mjeseca na nju nije mogao stati. Oporavio se, a sa 16 godina već je bio u prvoj momčadi Dinama. U debiju, u kojemu su modri slavili 6:0 protiv Hrvatskog dragovoljca, zabio je gol te tada postao najmlađi strijelac u povijesti HNL-a.

U zimu 2013. Mateo je napustio Dinamo i krenuo u Inter. Talijani su za 18-godišnjaka dali 11 milijuna eura, dvije godine poslije Real Madrid za njega je iskeširao 38 milijuna eura, a danas kao član Chelseaja, prema Transfermarktu, vrijedi 40 milijuna eura.

Nasljednik Luke Modrića

Kovačić je već dokazao da je top igrač, veznjak kakvih je malo u svijetu. A da je oduvijek bio iznimno talentiran, u jednom je intervjuu za Večernji list potvrdio i tajnik ZNS-a Davor Blašković:

– Znao je uživati u igri. Kada je s drugim dječacima išao na turnire, oni su kupovali razne igračke, a on loptu. I njome je mogao sve, gledali su ga kako žonglira i divili se. Jedina stvar koja mu nedostaje jest da je uvijek gledao kolektiv, kako podvaliti loptu, kako suigrača gurnuti u priliku, umjesto da sam puca ili ide do kraja. Nema taj nogometni bezobrazluk. No, vjerujte, nema igrača na svijetu kojeg on ne može proći jedan na jedan.

Treba reći da je to nogometaš koji ima 28 godina, a u vitrinama ima četiri trofeja Lige prvaka, četiri naslova sa Svjetskog klupskog prvenstva, a osim toga iza njega su reprezentativni uspjesi – tri Svjetska prvenstva (2014., 2018. i 2022.) i dvije medalje (srebro i bronca) te dva Eura (2016. i 2020.). A gdje mu je još kraj... Osim toga, upravo je on predodređen za nasljednika Luke Modrića. Tako ga je prozvao i sam izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić.