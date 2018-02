Hrvatska se namučila protiv Nizozemske i ostala u igri za SP

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija u susretu je 4. kola skupine D prvog kruga kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo koje će se održati u Kini ostvarila prvu pobjedu svladavši u Zadru Nizozemsku s 82-78 (25-13, 19-21, 15-26, 23-18).

Željko Šakić s 22 i Filip Krušlin sa 17 koševa predvodili su Hrvatsku, dok je Thomas van der Mars s 20 ubačaja predvodio Nizozemsku.

Hrvatska je pobjedom protiv Nizozemske zadržala izglede za prolazak u drugi krug kvalifikacija, no nije ispunjen i drugi cilj, a to je bila pobjeda sa sedam ili više koševa razlike s koliko je izgubila u prvom dvoboju ovih momčadi u studenome u Nizozemskoj.

Za razliku od susreta protiv Rumunjske prije tri dana, hrvatski su košarkaši odlično su otvorili dvoboj protiv Nizozemske i već u prvih pet minuta pogodili više trica nego u čitavoj utakmici u petak kada su imali šut za tricu 2-26. S dva dalekometna pogotka Šakića i jednim Krušlina Hrvatska je povela s 11-4, a pred kraj prve četvrtine imala je i najveću prednost od 15 razlike (22-7). Do tog trenutka šut za tricu naših igrača bio je sjajnih 5-6.

Većim tijekom druge četvrtine Hrvatska je održavala prednost između 10 i 14 koševa te se na odmor otišlo s rezultatom 44-34. Nažalost, u trećoj četvrtini dogodio se veliki pad, kako i napadačkoj tako i u obrambenoj fazi igre. Nakon nekoliko promašenih dalekometnih šutova krenulo se u akcije za centre no pokušaji Buve, Planinića i Žorića doslovno su iscurili iz obruča. S druge strane, Nizozemci su povezali po nekoliko pogođenih šutova za tricu i brzih koševa iz protunapada zahvaljujući čemu su stigli u minimalnu 60-59 prednost uoči posljednjih 10 minuta.

Košem Oudendaga na početku posljednjeg dijela Nizozemska je stigla do vodstva 62-59 i pojavila se bojazan kako bi se mogla ponoviti situacija otprije tri dana protiv Rumunjske kada se u drugom poluvremenu pojavila velika nervoza u hrvatskim redovima u neizvjesnoj završnici koja je na kraju rezultirala i porazom.

Ipak, ovoga puta odgovor hrvatskih igrača bio je daleko bolji, tricom Šakića, pogođenim slobodnim bacanjima Krušlina i zakucavanjem Perića poveli su sa 66-62 i preuzeli kontrolu rezultata. Nizozemci su posljednji put zaprijetili kada je Franke pogodio tri slobodna bacanja za 70-69 pet minuta prije kraja, ali tu opasnost otklonili su Šakić i Uljarević s dvije vezane trice za 76-69.

Hrvatska je 40 sekundi prije kraja imala 10 razlike (82-72) i činilo se kako će ostvariti pobjedu s više od sedam razlike s koliko je izgubila u 1. kolu u studenome u Nizozemskoj, no uslijedila je trica Kloofa uz dodatno slobodno bacanje. On je to bacanje promašio, ali je Van der Mars je poentirao za 82-77 nakon skoka u napadu. Uslijedila su dva promašena slobodna bacanja Šakića, Franke je pogodio jedno od dva bacanja za 82-78 da bi Krušlin promašio tricu s kojom je mogao podići prednost na željenih sedam razlike.

U drugom susretu ove skupine igranom u ponedjeljak Italija je u Cluju deklasirala Rumunjsku sa 101-50 (35-12, 12-13, 29-11, 25-14) i time je osigurala prvo mjesto s omjerom pobjeda i poraza 4-0. Rumunjska je druga s 2-2, a Nizozemska i Hrvatska imaju omjer 1-3.

Hrvatska će u preostala dva susreta u skupini igrati tijekom ljeta, 28. lipnja na gostovanju u Italiji, a 1. srpnja također na gostovanju u Rumunjskoj. Sada je jasno da mora pobijediti u barem jednoj od te dvije utakmice kako bi izborila prolazak u drugi krug u koji će se plasirati tri prvoplasirane reprezentacije.

REZULTATI 4. KOLA:

HRVATSKA - Nizozemska 82-78

Rumunjska - Italija 50-101

TABLICA:

1 Italija 4 4 0 336-246 +90 8

2 Rumunjska 4 2 2 253-300 -47 6

3 Nizozemska 4 1 3 276-298 -22 5

4 HRVATSKA 4 1 3 263-284 -21 5