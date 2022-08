Koronavirus se širi u utrci po Španjolskoj, zabrinutost raste

Od početka natjecanja na Vuelti je koronavirusom zaraženo 12 biciklista, objavili su organizatori prestižne utrke po Španjolskoj.

Zabrinutost raste unutar pelotona na Vuelti. Od početka utrke, koja je startala 19. kolovoza u nizozemskom Utrechtu, dvanaest je natjecatelja bilo pozitivno na Covid-19.

U ponedjeljak, tijekom dana odmora, imena Mathiasa Norsgaarda (Movistar) i Jarrada Driznersa (Lotto-Soudal) dodana su na listu pozitivnih.

"To je prava muka. Testiranja nastavljaju stvarati stres u ekipama, ali to se mora prevladati. Ako se osjećate loše, ionako se nećete utrkivati. Mislim da bi to trebao biti propis, a ne test," kazao je Australac Ben O'Connor, član francuskog tima AG2R.

Međunarodna biciklistička unija (UCI) objavila je 9. kolovoza da će na Vuelti primijeniti isti zdravstveni protokol kao i na Tour de Franceu. Stoga UCI "snažno preporučuje dnevno praćenje antigenskim testovima svih članova tima (vozača i osoblja), bez obzira jesu li cijepljeni ili ne".

Tijekom Tour de Francea zbog koronovarisa 17 biciklista se povuklo iz utrke, među kojima i četverostruki pobjednik natjecanja Britanac Chris Froome.