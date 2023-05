'Kad sam mu rekao da idemo u Hajduk, skakao je od sreće!' Sad klub bez njega ne može

Biti iza Marka Livaje - u prvih 11 i bilo gdje drugdje kad se on pojavi - uloga je o kojoj samo jedan tip zna apsolutno sve. Onaj tip koji će svakom igraču i članu šibenskog stožera posebno stisnuti ruku i čestitati nakon pobjede u finalu Kupa. O toj gesti gotovo da se neće pisati, a treba zabilježiti. Koliko odgovornosti je potrebno da se pokrije sve ono što pokriva u sredini terena u zadnje dvije sezone, koliko je teško osvajati stalno toliki prostor i koliko mentalno moraš biti iznad drugih da bi sve to dobro radio u dresu Hajduka iza igrača koji je pomaknuo konture lige, ne samo jednog kluba i u kojeg su uperena sva svjetla reflektora. Filip Krovinović je sve ono što Marko Livaja nije, niti prgav niti je u prvom kadru. Ne sudaraju se previše nit na terenu, svatko ima svoj zadatak i svoj dio travnjaka. Opet, jedan o drugome u njihovoj hajdučkoj avanturi u karijerama jako ovise. Bez takvog pola moguće je, ne bi bilo ovakvog Marka Livaje, a onda ni nevjerojatnog livaja-efekta prouzročenog u hrvatskom nogometu.

I vrlo brzo klub je shvatio da izvan terena Livaju mora zaštiti kao brend, o njemu ovisi puno više od naslova prvaka - on je štit i jamstvo stabilnosti za Hajduk. U nedjelju će odigrati svoju stotu utakmicu i brojke će u Livajinom slučaju tu reći gotovo sve za sebe. Ostalo treba doživjeti na stadionu, pogledati uživo ako još niste, a imate mogućnosti. Pa iako ga splitski kroničari, koji povremeno malo 'odlete', uspoređuju s Neom iz Matrixa i uporno mu traže paralelu, Livaju se teško može uspoređivati.

Biti prvi iza Livaje

Njegov božanski status radnički je izgrađen najprije na terenu, a onda tek izvan njega. I o tome baš sve zna Krovinović, koji ne samo da je preživio sve krize s Hajdukom nego je u svemu, iza Livaje, postao još bolji. Uz dodatan tumač da je pokrivao što god je trebalo - osmicu, šesticu, pa i desetku, ako se sjetite utakmice s Victorijom na Poljudu, kad je u europskom preokretu bio Hajdukov fantazist ili rovovske utakmice s Osijekom u četvrtfinalu Kupa, kada je zabio i asistirao i izvukao Hajduk iz kanala.

- To mi je bio najteži moment cijele godine. Poklopilo se da sam zabio i asistirao, pao mi je veliki kamen sa srca. Bili smo baš u kanalu, ali izvuci smo se jer smo obitelj i imamo kvalitetu. Nažalost, bilo je još kikseva. Na kraju smo ipak došli do trofeja i spasili sve.

Krovinovićeva uloga u tome je ogromna, brojke kažu odmah iza Livajine.

- Ima prostora za napredak, uvijek. Drago mi je da sam pokazao kako nisam samo plemeniti igrač, već mogu odraditi i ono drugo što treba, u drugom smjeru. Ipak najviše volim kad sam na lopti u organizaciji igre.

Krovinović je prošle sezone bio najbolji dodavač lige. s najviše ključnih dodavanja, ove sezone dugo je držao drugo mjesto, pa na kraj završio u top četiri. Daleko ispred svih ove sezone je Antonio Teklić. No veznjak Hajduka završio je i među top pet igrača lige po točnim pasevima u zadnjoj trećini terena, ali i po pasevima u protivničkoj polovici. Najbolji igrač Hajduka po završnoj ocjeni na kraju sezone na Sofascoreu je Marko Livaja (7.15). Prvi iza njega je - Krovinović (7.14).

Zadnja godina ugovora

Iduće sezone ulazi u zadnju godinu ugovora, ali niti na nagovaranje o tome nije želio govoriti. Ali sve drugo što nam je rekao prije zadnje utakmice na Poljudu u nedjelju odaje ga.

Preponosan sam na ove momke, cijelu sezonu i posebno na naše navijače. Ušli smo u povijest, to je nemoguća stvar i neopisiva je. Svaki je trofej vrijedan i svaki treba proslaviti, trofeji se ne osvajaju lako. Mislim da još neko vrijeme nećemo biti svjesni što smo postigli. Ali u konačnici, mi smo Hajduk i zato smo i išli u Rijeku, nismo očekivali manje. Došli smo u klub da napravimo još veće stvari.

Nismo htjeli ni pitati, ali Krovinović je hladne glave, iako još u euforiji zbog Kupa, odmah sam rekao:

- I ne, neću sada u euforiji lupetati glupe izjave i obećavati naslov prvaka. Ako se može dogoditi iduće godine, bilo bi top, ali obećavati titulu nije ozbiljno. Mi sada trebamo ponizno i dalje raditi jedan za drugoga, a ne obećavati titule. Jednu smo donijeli i sad ćemo to slaviti. Nas tek čeka najvažnija utakmica ove sezone u kojoj se treba zahvaliti navijačima na Poljudu.

Hajdukovac usred Zagreba od malih nogu

Hajduk u nedjelju (od 17:30) u reprizi finala Kupa opet igra protiv Šibenika, bit će to stota utakmica Livaje za Hajduk i oproštaj Danijela Subašića od nogometa. I dok se Split sprema za još jednu feštu. Krovinović poziva na ozbiljnost. a mi znamo i da to nije samo obična fraza. On je žestoki hajdukovac zaista od malih nogu.

– Dvaput me pitao u karijeri da mu sredim posudbu u Hajduk. On je od malih nogu, iako je rođen u Zagrebu, pravi hajdukovac. Stric ga je odveo prvi put na Poljud kad je bio dijete i od tada traje ta fanatična priča. Kada je došao Nikoličius u klub, pozvali su me i dogovor je bio izvrstan. Sjećam se dana kad sam Filipu rekao da idemo u Hajduk. Bio je sretan poput malog djeteta. Vidim ga opet i u jednako dobroj formi kao nekad u Benfici, kada smo imali na stolu dvije ponude najjačih klubova Premiershipa, on je igrač koji može biti temelj budućnosti Hajduka, kazao je o 27-godišnjem veznjaku porijeklom iz Petrinje, njegov dugogodišnji prijatelj i agent Marijan Šiišić.

