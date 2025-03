Juventus nakon debakla želi Hrvata, a evo zašto je svojim radom itekako zaslužio priliku u velikanu

Trenerska karijera Igora Tudora je donekle polarizirajuća pojava među hrvatskim pratiteljima nogometa. Jedan dio navijača se fokusira isključivo na domaći trenerski angažman, a posebno se tu misli na navijače Hajduka, od kojih jedan dio nikad nije zaboravio ispadanje od gruzijske Dile Gori u trećem pretkolu Europske lige na ljeto 2013. godine. Ti odmahuju rukom na sve što je Tudor nakon toga napravio u svojoj trenerskoj karijeri jer jednostavno - dovoljno ne prate zbivanja u europskom nogometu.

Drugi dio pratitelja nogometa gleda širi spektar i nije zaslijepljen isključivim fokusom na domaći nogomet. Čak i najplićim gledanjem će ta skupina ljudi vrlo brzo i jednostavno donijeti zaključak da je Tudor itekako kvalitetan trener, jedan od najkvalitetnijih koje Hrvatska uopće ima u ovom trenutku. Nemoguće je da isti trener vodi momčadi poput Lazija, Marseillea i Galatasarayja te da pritom nije iznimno kvalitetan strateg.

A onda kad još dublje zakopamo u Tudorov trenerski životopis, dolazimo do izborenih ostanaka s Udineseom u naizgled bezizlaznim situacijama, do fantastičnog perioda s Hellas Veronom s kojom je, kao momčadi s donjeg dijela ljestvice, imao više pobjeda nego poraza te svladavao Juventus, Romu, Lazio i Atalantu, pa na kraju krajeva i do perioda s Marseilleom u kojem je imao sjajnih nizova (jedan od osam uzastopnih pobjeda i čak tri niza od barem sedam utakmica bez poraza).

Postoji još pregršt uspješnih pothvata u njegovoj trenerskoj karijeri, ali Tudor je rijetko kada dobivao "prave trenerske prilike", već je najčešće bio angažiran kao trener koji je svojevrsno vatrogasno rješenje pri kraju sezone kako bi spasio stvar, uveo momčad u europska natjecanja ili spasio od ispadanja.

Ponovno se Tudor nalazi u takvoj situaciji, ali sada s najrenomiranijim klubom njegove trenerske karijere. Naime, Juventus pod brazilskim Talijanom Thiagom Mottom igra iznimno nezadovoljavajuću sezonu. Bianconeri su ispali prije osmine finala Lige prvaka od PSV-a, ispali su i u talijanskom Kupu od Empolija ranije od očekivanog, a u prvenstvu su četvrtoplasirani s 52 boda na kontu, devet manje od prvoplasiranog Napolija. Od 41 utakmice Juve ima tek 18 pobjeda.

Posljednji poraz Juvea bio je pravi debakl, 0:4 poraz na domaćem terenu protiv Atalante i u klubu čak sada postoji i bojazan da bi klub mogao ispasti iz prilike za plasman u Ligu prvaka iduće sezone. Peti Lazio ima dva boda manje i utakmicu manje, a vreba i šesta Bologna koja također ima dva boda manje.

"U svjetlu uznemirujućeg poraza mogle bi se pojaviti senzacionalne i neočekivane promjene. Prema glasinama koje smo jutros čuli, direktor Juventusa Cristiano Giuntoli usred noći kontaktirao je bivšeg igrača Juventusa Igora Tudora, koji je bez posla. Mottin stolac je sve nestabilniji. Hoće li biti donesena odluka o njegovoj smjeni u narednim satima ili će dobiti još jednu šansu protiv Fiorentine u nedjelju? O tome razmišlja uprava Juventusa. Sigurno je da će se sutra ili u lipnju put Thiaga Motte i Stare dame razdvojiti", prenosi portal TuttoJuve, koji je fokusiran isključivo na događanja u Juventusu i najčešće ima kvalitetne izvore.

Tudor, koji je devet godina svoje igračke karijere proveo u Juventusu, ali već i bio pomoćni trener u stožeru Andree Pirla u sezoni 2020/2021. Ne samo da Splićanin itekako dobro poznaje način funkcioniranja torinskog velikana, već je u tri različita kluba dokazao da vrlo dobro poznaje i zakonitosti te taktičke trendove talijanskog nogometa.

S tek 46 godina na leđima se vrlo dobro snašao u ligama petice, van liga petice, u jačim ili slabijim klubovima. A još nešto što ide Tudoru u prilog jest činjenica da bi raskalašenim i umišljenim Juveovim zvijezdama dobro došao jedan 'tiranin' koji bi ih dotjerao u red usred sezone. Ne samo da Igor Tudor zaslužuje ovu priliku, već ona ima i savršenog smisla.