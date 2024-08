Izbornik Tucak utučen i razočaran poslije poraza: Želio sam zlato više od ičega. Bili smo grozni u obrani

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija osvojila je srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, u finalnom susretu igranom u La Defense Areni izgubila je od branitelja naslova Srbije sa 11-13 (2-5, 3-3, 3-3, 3-2). Jerko Marinić Kragić je s tri gola bio najefikasniji kod Hrvatske, dok je Miloš Ćuk s tri gola predvodio Srbiju. Koban po Hrvatsku bo je loš obrambeni ulazak u utakmicu, u prvoj četvrtini Srbija je iskoristila sve četiri situacije s igračem više u bazenu i povela sa 5-2.

FOTO Pogledajte tko je sve pratio finale na tribinama

- Čestitam ekipi Srbije, koja je danas bila bolji protivnik, tu nema nikakve dileme. Oni su od prvog trenutka bili koncentriraniji. Ušli smo konfuzno, puno pogrešaka obrane, prije svega. A onda se na to nadoveže napad. Trofeji se osvajaju obranom, a ne napadom. Ostaje žal veliki i tuga i to je to. S druge strane treba naći snage te biti ponosan na ovu medalju. Znate kako je, veseliš se zlatu, veseliš se bronci. Srebru se ne možeš veseliti. Bili smo grozni u obrani, nismo ispoštovali dogovore. Nismo bili pravi za zlato, to treba priznati. Srbija je odigrala fantastičnu utakmicu - izjavio je izbornik Ivica Tucak za HRT nakon utakmice.

- Blok nije bio dobar, obrana je bila loša. Kada primaš olako golove, to te baca u stanje nesigurnosti. Na kraju smo ušli u forsirane šuteve. Po svemu je Srbija danas zaslužila zlato. Valjda nije bilo suđeno, tko će ga znati. Ja sam htio zlato više od ikoga. S druge strane imaš srebrnu olimpijsku medalju, što je sjajan rezultat - smatra Tucak.