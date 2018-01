Balićev trbušni zid u Norveškoj i Červarovo zbogom u Austriji

Nakon svjetskog srebra u Tunisu 2005. godine, rukometaši Hrvatske s velikim optimizmom dočekali su Europsko prvenstvo u Švicarskoj 2006. godine. Červarova generacija osvojila je sve osim europske medalje i to je bio motiv više. Skupinu smo igrali u Bernu i nakon dvije uvodne pobjede nad Portugalom i Norveškom stigao je neočekivani poraz od Rusije (29:30). Naši vratari Losert i Šola nisu imali rješenja za Rastvorceva koji je postigao deset pogodaka. U drugi krug ušli smo s dva boda, ali taj smo manjak brzo nadoknadili u St. Gallenu pobijedivši Dansku (31:30) i Island (29:28). Za prolazak u polufinale trebala nam je pobjeda nad Srbijom i Crnom Gorom. Na kraju smo slavili, a srpski mediji raspisali su se o tome kako nam je Veselin Vujović, tadašnji izbornik Srbije i Crne Gore, namjerno pustio utakmicu.

– Žao mi je što je na moju karijeru bačena takva mrlja, ali tada nisam to ni pokušavao demantirati jer to je kao da jastuk pun perja istresete i onda pokušavate svako to pero vratiti na svoje mjesto. Vidjeli ste kakve su Hrvati tada imali rezultate, a uostalom, ako sam već prodao utakmicu Hrvatima, zar bi me zaposlili poslije, zar bi me uopće cijenili kao čovjeka? – rekao je nedavno Vujović.

Medalje su se dijelile u Zürichu. Červaru je to bio peti uzastopni polufinale na velikim natjecanjima. Na putu do finala stajala je Francuska koju smo godinu prije pobijedili u polufinalu SP-a. Ovoga puta uzvrat je bio potpun, izgubili smo prilično uvjerljivo (23:29), a junak njihove pobjede bio je Omeyer. Branio je šutove svim našim igračima osim Džombi koji je završio utakmicu na deset pogodaka. U susretu za broncu izgubili smo od Danaca.

Prvu medalju na EP-u dočekali smo 2008. godine u Norveškoj. Lino Červar nije mogao računati na Džombu koji se ozlijedio, a Ivano Balić imao je velikih problema s trbušnim zidom. Njegov nastup bio je pod upitnikom sve do prve utakmice. A onda je odigrao briljantno protiv Poljaka, tad aktualnih svjetskih doprvaka. Postigao je sedam pogodaka u pobjedi 32:27. U skupini smo bili prvi, a onda smo u drugom krugu naletjeli na rastrčanu Dansku koja je Červaru nanijela najteži poraz u karijeri – 20:30. Brzo smo se oporavili pobjedom nad Crnom Gorom, a za polufinale trebao nam je najmanje bod protiv domaćina, Norveške. Tako je i bilo.

Onda u polufinalu novi susret s Francuzima, ali ovoga puta sve je otišlo na našu stranu (24:23). Finale je bio prilika da uzvratimo Dancima za onaj poraz u drugom krugu. Ali nije išlo – 20:24.

– Suci su nas uništili. Gledajući kasnije snimku, vidjeli smo da su napravili najmanje dvadeset pogrešaka na našu štetu – grmio je Lino.

Dvije godine kasnije Hrvatska je opet bila u finalu EP-a, ovoga puta u Austriji. Imali smo ogromnu podršku naših navijača zbog blizine Graza i kasnije Beča. U finalu smo igrali s Francuzima i još jednom izgubili. Lino Červar uoči ključne utakmice s Danskom u drugom krugu rekao je da odlazi, što se na kraju i dogodilo. Još se naljutio na medije...