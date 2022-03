Igrao je i za Dinamo i za Hajduk, a sada je sjajan među mladim vatrenima

Unatoč prvom porazu hrvatske reprezentacije u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo do 21 godine protiv Finske (2:3), na susretu se istaknulo nekoliko naših nogometaša sa svojim kvalitetnim izvedbama. Jedan od njih je bio mladi 21-godišnji vezni igrač Gorice Jurica Pršir koji je priliku kod Igora Bišćana dobio od 46. minute, a u tom periodu u kojem je on bio na terenu Hrvatska je zapravo ostvarila 2:0 protiv Finaca. U drugom poluvremenu Hrvatska je bila na puno višoj razini, a među najzaslužnijima je za to bio Pršir koji je odigrao vrhunski u veznom redu i donio pregršt nedostajalog ritma sa 7/8 dobivenih duela, kvalitetnim kratkim i dugim loptama.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 07.08.2021. Gradski stadion, Velika Gorica - Hrvatski Telekom Prva liga, 4. kolo, HNK Gorica - HNK Hajduk. Jurica Prsir rPhoto: Matija Habljak/PIXSELL

Baš Torino i Genoa su na ovoj utakmici došli skautirati Pršira, čija je tržišna vrijednost na Transfermarktu trenutno 950 tisuća eura, a Gorica će vrlo vjerojatno moći tražiti i nešto više budući da mu ugovor traje do 31. svibnja 2024. godine i da je trenutno zadovoljan statusom prvotimca u prvoligašu koji je na sve boljim granama pod novim trenerom Samirom Toplakom koji je u proteklih nekoliko godina s uvjetno rečeno manjim HNL klubovima (Inter, Varaždin, Lokomotiva, Gorica) nizao nevjerojatno dobre rezultate.

- Gledao sam ga i analizirao i prije za TV emisije, ali stvarno je to jedna druga priča kad dođete trenirati igrača i kad ste s njim u kontaktu. Radi se o stvarno velikom talentu za hrvatski nogomet, zaista vjerujem u to. Ima sve predispozicije postati kompletan vezni igrač i nisam ovdje dugo u Gorici, ali ovo što zasad vidim mi se jako sviđa. Inteligentan je igrač i jako dobro poznaje nogometnu igru. Prošao je sve generacije u reprezentaciji i vidi se da za svoje godine zna puno toga, a isto tako može na to i još puno toga naučiti, što je uvijek odlično - rekao je na prvu Samir Toplak, trener s 273 nastupa u Prvoj HNL (4. u povijesti po broju nastupa).

Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL 29.03.2022., Varazdin- Kvalifikacijska utakmica za Europsko Prvenstvo U21 2023., Hrvatska - Finska. Jurica Prsir Photo: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL

Ono što Juričinu igru čini posebnom je da se trenutno pretvara u jednog potpuno novog igrača. I sam je rekao da je tijekom svoje karijere igrao na poziciji desetke, malo je kod prošlog trenera Krunoslava Rendulića prilagodba bila nagla jer je igrao čistu šesticu, dok trenutno kod Toplaka igra neku hibridnu verziju 'šestice' i 'osmice' u veznom redu koja mu po igrama vrlo dobro paše. Takav moderan hibridan igrač je sve češće i potreban jakim nogometnim klubovima?

- Jurica je u svojim mlađim kategorijama igrao na poziciji klasične i čiste desetke i tako je nogometno odrastao. Zna što napraviti s loptom, ima i potez koji može biti ključan u akciji. Sada kod mene igra u paru zadnjih veznih s Hrvojem Babecom i uči jako puno o odgovornosti, pozicioniranju, trčanju i obrani, ali ipak ima kod nas tu neku slobodu 'osmice' da može proći, odigrati dobar pas ili završiti akciju. Mrzim kad mi netko kaže da neki igrač ne zna igrati obranu i da se to ne može naučiti, svaki igrač može naučiti igrati obranu i Jurica je jedan od igrača koji to i pokazuje. Meni je super raditi s takvim igračima koji su voljni učiti i napredovati. I dalje ima dovoljno prilika pokazati svoju kvalitetu prema naprijed, a i to je važno kod takvog igrača koji zna.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 13.03.2022., stadion Gradski vrt, Osijek - Hrvatski Telekom Prva liga, 27. kolo, NK Osijek - HNK Gorica. Petar Brlek, Jurica Prsic Photo: Davor Javorovic/PIXSELL

Nogometaš potekao iz Odranskog Obreža u Zagrebu, u ulici Prširi, u svojim je mladim kategorijama krenuo igrati za Zagreb, ali je nakon toga igrao za Dinamo i za Hajduk. Koliko odrastanje u tako jakim nogometnim školama može utjecati i koliko zapravo pomaže karijeri igrača.

- Ta činjenica što je u mlađim danima igrao i u Dinamu i u Hajduku nije svim igračima prednost. Neki igrači se nakon toga malo i umisle pa bi pri dolasku u Goricu smatrali da su veći od kluba u kojem jesu i bili bi nezadovoljni, vidio sam to nekoliko puta. Ali to kod Jurice nije slučaj, jako je skroman, ponizan, marljiv i dobra dečko i imamo otvorenu i kvalitetnu komunikaciju, što je jako važno za mladog nogometaša - dodao trener Gorice Samir Toplak.