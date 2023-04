Igor Bišćan: Nadam se da nam se vraća Petković, a gotovo cijeli dan sam na stadionu

Pula je dosad bila sretna za Igora Bišćana, tamo je kao izbornik mladih ostvario neke važne pobjede i tamo je kao trener Rijeke u kupu slavio protiv Dinama.

– Da, ugodno se osjećam na tom stadionu, mislim da sam sve pobijedio. Iako je svaka utakmica za sebe, na tom stadionu još nisam bio u ulozi trenera Dinama. Ne znači ta statistika ništa, ali budi lijepe uspomene – kaže Dinamov trener, čiji je brat Hrvoje igrao u Puli.

Dinamo će danas protiv Istre pokušati stići do pobjede, no baš je nedavno plava momčad pod Čačićem tamo poražena.

– Manje-više zna se što nas čeka, oni igraju specifičan nogomet, s glavom i repom, svojim stilom. Koliko god znamo, bit ćemo dobro pripremljeni. Iako s njima odnedavno imamo negativno iskustvo, i to će nam dobro poslužiti u pripremi današnje utakmice. Čeka nas opasan protivnik, ali želimo nastaviti pozitivan niz i napraviti nova tri boda prema naslovu prvaka – kaže Bišćan, koji ne može računati na Theophilea i Boška Šutala te ni Petković još nije spreman.

– Petković je odradio nekoliko treninga, ima veliku želju pa krene malo jače i onda osjeti posljedice. Vidjet ćemo kakva je situacija s njim. Nezgodan je period pred nama, s malim kadrom, ali trebamo biti pametni, dovesti momčad u stanje da svi daju maksimum. Nije lako, nadam se da ćemo dobiti Brunu da nam donese kvalitetu, to bi bio pomak, ako ne, koristit ćemo veći broj igrača. S mladim igračima situacija je dobra, naravno da ću ih nastojati što više koristiti, a tu su i drugi igrači, kao Bočkaj i Moharrami, koji su manje igrali. Za Peru mogu reći da jako dobro radi, u tih nekoliko razgovora, ne preslužbenih, dali smo do znanja što tko od nas očekuje, stvar je vrlo jasna. Vidjet ćemo što će vrijeme donijeti, ja sam trener koji drži do rada na treningu, ponašanja i to volim vrednovati.

Bišćan usko surađuje s Darijem Šimićem i kad je riječ o onome što Dinamo tek čeka.

– Kontaktiramo svakodnevno, ali fokusiran sam na momčad, gotovo cijeli dan sam na stadionu. Izmjenjujemo informacije, a on je više uključen u posao vezan za budućnost, prijelazni rok i igračku križaljku. Naravno da ja i tu sudjelujem, ali manje nego što ću ubuduće. Odnos s njim jako je dobar, ali ne samo s njim nego i s ostalima koje poznajem otprije, uistinu mi je ugodno u Dinamu.

Dinamo čeka ne baš dobar travnjak u Puli, Bišćan je zadovoljan onime što je momčad dosad pokazala, vidjet ćemo hoće li tako biti i nakon sutrašnjeg dana.

– Zasad mogu biti zadovoljan, nikad nije dobro kad je trener prezadovoljan jer se lako uspava. Nadam se da će sad teren biti bolji nego zadnji put, ali kako nama, tako i njima, vole i oni igrati na zemlji.