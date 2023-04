'Šimić i ja smo po cijele dane u Maksimiru. S Bočkajem sam imao iskren i otvoren razgovor'

Trener Dinama Igor Bišćan održao je press konferenciju uoči gostovanja Dinama u Puli kod svojevrsnog hita sezone Istre 1961. Momčad hrvatskog prvaka u Puli je igrala prije nešto više od mjesec dana i doživjela poraz od 1:0, a Dinamo u sutrašnju utakmicu ulazi s 12 bodova prednosti ispred prvog pratitelja Hajduka.

- Da, igrači imaju to negativno iskustvo otprije mjesec dana, to bi nam trebalo pomoći u pripremi ove utakmice. Istra je opasan suparnik, ali mi želimo nastaviti pozitivan niz, osvojiti nova tri boda i doći još korak bliže naslovu prvaka . Zdravstveno stanje? Sve je slično kao i prije. Bruno Petković je s nama odradio par treninga, u nekim dijelovima čak i radi zajedno s momčadi. Vidjet ćemo u kakvom je stanju, ali nećemo ništa forsirati. Izvan kadra su nam i dalje Theophile i Boško Šutalo - kaže Bišćan.

- Nezgodan je period ispred nas, ali tu su i drugi igrači koji su uz momčad, ali nisu puno igrali u mom mandatu poput Pere Bočkaja ili Moharramija. Evo, Pero Bočkaj odlično trenira, u par razgovora koje smo obavili dali smo si do znanja kakva je situacija, što očekujemo jedan od drugoga. Stvar je jasna, vidjet što će nam vrijeme donijeti, puno držim do rada na treningu, do ponašanja i odnosa kad stvari nisu idealne.

- Igrači s posudbe? Vodimo neke razgovore, razmišljamo o tim stvarima. Neću o imenima i detaljima, sezona traje i nama, pa i tim igračima koji su na posudbama, ali pratimo situaciju, razmišljamo koliko nam prilike dopuštaju o budućnosti. Ništa više od toga ne mogu reći.

- Suradnja s Darijem Šimićem? To su stalni kontakti, ali ja sam u ovom trenutku ipak više koncentrairan na teren. I on i ja smo po cijele dane na stadionu, izmijenjujemo razmišljanja, dijelimo informacije, ali on je više uključen u ono što će se događati u budućnosti. U pripremu prijelaznog roka, budućnih prinova, rješavanja igračke križaljke. Naravno da i ja tu imam utjecaja, puno raspravljamo i pričamo, ali još se time ne bavim u onolikoj mjeri kako će to biti u dogledno vrijeme. Imamo sjajan odnos, nije nam trebalo puno vremena trebalo da uspostavimo neke stare kontatke, približimo se ljudima koji su još u klubu od naših igračkih dana. Ugodno se osjećam u Makimiru, to sam i očekivao - zaključio je Bišćan.