Hrvatski stručnjaci ne dvoje tko će biti prvak, a Hajduk su otpisali

Našim nogometnim prvoligašima počele su pripreme, otišli su na taj dio rada različitih ambicija i s različitih pozicija. Krenuli su u pripreme koje će biti nikad kraće i vrlo neobične tako da će treneri morati jako paziti kako će tih desetak dana raditi, kako dozirati igrače kako ne bi tijekom nastavka prvenstva imali problema. I onda, s prvim utakmicama 19. siječnja počinje nastavak utrke, i to u prilično ludom ritmu, pogotovu za neke klubove koje imaju puno zaostataka iz prvog dijela sezone. Naime, odgađale su se utakmice i zbog europskih utakmica naših klubova, a onda i zbog epidemije koronavirusa koja nije poštedjela ni naše nogometaše.

U taj neobični drugi dio sezone Dinamo ulazi kao vodeći na tablici, doduše bodovno izjednačen s Osijekom, ali je momčad Nenada Bjelice odigrala dvije utakmice više, tako da je “pole position” u rukama momčadi Zorana Mamića. No, bilo bi pogrešno samo ta dva kluba smatrati jedinim kandidatima u borbi za naslov prvaka. Nikako se ne smije zaboraviti Goricu koja ima četiri boda manje od vodećeg dvojca, ali, kao i Dinamo, dvije utakmice manje od Osijeka. Što tek reći za Rijeku koja ima 13 bodova manje od Dinama i Osijeka, ali i čak pet utakmica manje od osječkog prvoligaša. Stoga je jasno da je zapravo sve još neizvjesno uoči nastavka natjecanja.

Rukavina: Nisu na razini Dinama

– Istina je da je u ovom trenutku teško predvidjeti što će se događati pa čak i donijeti točne zaključke o formi momčadi kad su svi odigrali različit broj utakmica. A onda je prilično neizvjesno i kako će izgledati vrh tablice. Ipak, moje je mišljenje da će Dinamo ponovno osvojiti naslov prvaka. Konkurencija, a pritom mislim da Osijek, Goricu, Rijeku i Hajduk, ipak još nije na njegovoj razini. Istina je da će Dinamo igrati i europske utakmice i da će biti prilično fokusiran na njih, ali ima kvalitetan i velik izbor igrača i neće imati nikakvih problema u osvajanju naslova prvaka. No, tko zna kako će se igrati u nastavku prvenstva, bit će još korone, izostanaka. No, već su se i treneri i igrači na to navikli – kaže Tomislav Rukavina koji je igrao u Osijeku, Dinamu i Hajduku.

Hajduk je prilično zaostao, no sad i u Poljudu stvari pokušavaju promijeniti, doveli su iz Gorice sportskog direktora koji je odlično radio u velikogoričkom klubu.

– Teško je očekivati da će se odmah nešto promijeniti. Hajdukov je problem što su mijenjali trenere, sportske direktore i što nemaju dovoljno kvalitetnu momčad, a sve to nije moglo donijeti rezultate. I sada će im trebati bar dva-tri prijelazna roka da bi mogli okupiti momčad koja bi se mogla boriti za naslov prvaka. Hajduk je veliki klub i znam kako je tamo, ako se ne bore za naslov prvaka, onda im je svejedno jesu li drugi, treći ili četvrti. Kako Hajduku, tako mislim da će i Osijeku trebati još koji kvalitetan prijelazni rok da složi momčad koja bi mogla ozbiljno ugroziti Dinamo.

Rijeka bodovno jako dobro stoji s obzirom na to da je odigrala čak pet utakmica manje od Osijeka. No, već na startu čeka je devet utakmica u mjesec dana.

Gračan: Hajduk je daleko

– Takav raspored ne mora biti loš. Rijeka je i jesenas imala dio s gustim rasporedom i tada je igrala najbolje, uhvatila je ritam i ako to učini i u nastavku prvenstva, bit će zanimljivo. Slažem se s time što je rekao njezin prvi čovjek Damir Mišković, da je lijepo igrati utakmice svaka tri dana jer izvlače maksimum iz momčadi. No, baš me zanima Gorica nakon odlaska trenera i sportskog direktora, mislim da bi mogla pasti. Ipak se ti odlasci mogu loše odraziti na momčad i pokvariti ozračje, no vidjet ćemo može li novi trener Siniša Oreščanin zadržati momčad na sadašnjoj razini – smatra Rukavina.

Za Rijeku i Hajduk igrao je i Nenad Gračan, a bio je trener oba ta kluba, ali i Dinama.

– Dinamo je favorit za naslov prvaka, bez obzira na to što je Osijek ušao u dobar ritam. No, Dinamo je kvalitetniji od svih ostalih kandidata za vrh – kaže Gračan te o borbi klubova između drugog i petog mjesta dodaje:

– Rijeka treba odigrati još puno utakmica i to može biti problem. No, igra dobro, ima rezultate i očekujem da će i u nastavku prvenstva nastaviti u pobjedničkom ritmu. Osijek je s Bjelicom dobio na taktičkoj disciplini i ozbiljnosti, ali trebat će mu još vremena da bi mogao ugroziti Dinamo. Zanima me Gorica nakon tih promjena, kod nas promjene obično ne donose nešto dobro. A Hajduk, bez obzira na ime i veličinu, ne može ugroziti nikoga od četiri kluba koji su sada ispred njega – zaključio je Gračan.