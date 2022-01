Hrvatski izbornik se poskliznuo, ono što je napravio bilo je potpuno nepotrebno

Hrvoje Horvat, izbornik hrvatske rukometne reprezentacije, nakon dvaju poraza naše reprezentacije u drugom krugu EP-a, poskliznuo se na još jednoj stvari – nepromišljeno je u eter rekao nekoliko potpuno nepotrebnih rečenica kojima je na prilično zamaskiran način prozvao stručne komentatore u studiju RTL televizije, ponajviše Petra Metličića, legendarnog kapetana i desnog vanjskog igrača hrvatske reprezentacije iz njezinih najsjajnijih dana.

Hrvoje Horvat time je nastavio niz nepotrebnih ispada izbornika koji su se znali u emisiji koja ide uživo odmah nakon utakmice obračunavati sa stručnjacima, ali i novinarima. Sjetimo se samo Line Červara na Europskom prvenstvu u Norveškoj 2008. kada je u eteru napao novinara Dražena Pinevića koji je, baš kao i Metličić, iznio svoj stav. Izbornici bi trebali znati da je njihov rad pod povećalom i da će uvijek biti kritika, loših, ali i dobrih. Ovisno o tome kakva je igra, rezultat, atmosfera... No, ne mogu se svi jednako nositi s tim pritiskom.

Mladog Horvata sigurno je pogodila kritika i uzvratio je na nju čim se ukazala prva prilika. Nepotrebno. Kasnije je i sam priznao da se zaletio i da nije htio reći ništa zlonamjerno. Ali, prošla baba s kolačima, šteta je napravljena. A napravio ju je prvenstveno sebi. Nažalost, nije se mladi Horvat ugledao na starijeg Horvata, svoga oca Hrvoja koji je osvojio zlatnu olimpijsku medalju u Münchenu 1972. Kada su starijeg Horvata pitali za komentar, stara škola je rekla: “Ne, ne želim komentirati.”. Ne kaže se uzalud da je ponekad pametnije šutjeti, a stariji Horvat to jako dobro zna.

U obranu svoga brata odmah su priskočile njegove sestre Vanja i Jasenka. I to je razumljivo. Tko će ga braniti ako ne one, premda je i to u javnosti ispalo potpuno nepotrebno. Mogle su sestre jednostavno sve to prešutjeti, a poslije se svi zajedno naći na kavi s Metličićem i reći svatko svakome što imaju reći. Ovako su i one napravile medvjeđu uslugu bratu jer nekim navijačima i ljubiteljima rukometa njihovi stavovi nisu baš najbolje sjeli.

Metličićevo se mišljenje u rukometnim krugovima itekako cijeni, poštuje i sluša. Čovjek je komentirao i na to ima pravo. Uostalom, zato i jest u studiju da komentira. Kad je trebalo hvaliti, hvalio je. A kada je trebalo kuditi, kudio je. Pogotovo nakon susreta s Crnom Gorom. Uostalom, i Metličić je bio kritiziran, kao član stručnog stožera hrvatske reprezentacije na SP-u 2017. u Francuskoj, nakon što je Hrvatska u susretu za broncu ispustila osam pogodaka prednosti deset minuta prije kraja utakmice. I što se dogodilo? Je li Metličić uzvratio kritičarima? Nije. Pametnome dosta.

Izbornik Hrvoje Horvat iz cijele ove priče sigurno je nešto naučio i vjerojatno više nikad neće nepotrebno iskakati iz tračnica i baviti se nečim što nije u opisu njegova posla. A u opisu njegova posla je reprezentacija - igrači, taktika, dobro ozračje...

