Hrvatski izbornik: Da nemamo problema, imali bismo najbolju vanjsku liniju u Europi

Košarkašice Hrvatske nakon rutinske pobjede nad Austrijom u Beču (91:80) danas igraju puno zahtjevniju utakmicu u skupini kvalifikacija za odlazak na Europsko prvenstvo. Suparnik nam je Španjolska, aktualni europski prvak, a susret se igra u Castellanu s početkom u 19 sati. Nakon tri odigrana kola Španjolska ima sve tri pobjede. Na drugom je mjestu Hrvatska s omjerom 2:1, a slijede Nizozemska (1-2) i Austrija (0-3).

– Nisam očekivao laganu utakmicu u Beču, jer Austrijanke na svom terenu i inače igraju dosta dobro, trče i šutiraju sa svih pozicija. S igračicom Sarom Segerer koja izvrsno igra u Francuskoj dobili su kvalitetu više. Nije lako krenuti u utakmice s praktički dva dana treninga kada skupite igračice sa svih strana Europe. Bio je to dinamičan susret s obje strane, vrlo dobar za gledatelje. Napadački su i jedna i druga ekipa igrale jako brzo, s mnogo brzih dodavanja i puno odličnih šuteva za tri poena. Trebalo je dobiti ovu utakmicu, i to s 11 razlike. Sada s omjerom 2:1 i koš-razlikom +30 nismo u lošoj poziciji, no ima još dosta posla, tri su utakmice do kraja kvalifikacija. Sada se treba odmoriti i što bolje odigrati u Španjolskoj – rekao je Stipe Bralić, izbornik košarkašica, dodavši:

– Da su ovdje Zellous, Mühl i Dojkić, mi bismo sigurno, uz djevojke koje su ovdje – Lazić, Tadić, Erjavec, Slonjšak – imali najbolju vanjsku liniju u Europi. No, dvanaest cura je ovdje, dobro su raspoložene, maksimalno se trude i treniraju i dobro se poznaju, jer su već dugi niz godina u sličnom sastavu. Prošle godine ipak nismo imali Anu Mariju Begić koja je zadobila tešku ozljedu pete, a reprezentaciju je propustila i Ana Mandić. Sada su ovdje i nadam se dobroj igri.

Andrijana Cvitković bila je naša najefikasnija igračica protiv Austrije. Postigla je 26 koševa.

– Znali smo da će utakmica biti teška. Austrijanke su u prijašnjem ciklusu pokazale da su vrlo borbene, igrale su agresivno 40 minuta i protiv Španjolske i Nizozemske. Iznimno sam ponosna na našu ekipu jer smo se borile od prve do zadnje minute. Imale smo određene ključne trenutke sa skokom, koji su na kraju rezultirali i pobjedom. Nastavljamo s pripremama za Španjolsku, gdje se nadam još boljoj energiji i još većoj koncentraciji – istaknula je Cvitković.