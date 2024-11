VIDEO Košarkaši, stožeri i navijači šaketali se na parketu! Pogledajte sramotne prizore iz Šibenika

Šibenka je u osmome kolu košarkaške Premijer lige svladala Dinamo rezultatom 82:75. Šibenčani su tako upisali svoju treću uzastopnu pobjedu, ali sve je ostalo zasjenjeno tučnjavom na kraju susreta. Na centru su se sukobili Josip Jukić i Karlo Mikšić. Kada su se počeli naguravati uključili su se njihovi suigrači i stožeri dvaju momčadi. U kaos je uskočilo i nekoliko navijača s tribina. Snimku sukoba možete pogledati OVDJE.

Što se same utakmice tiče, započela je izjednačeno, no do kraja prve četvrtine momčad iz Šibenika došla je na sedam razlike. U drugoj četvrtini su vodstvo podigli na 11 poena prednosti, no izgubili su je. Do kraja poluvremena su se ipak izvukli iz krize te na odmor otišli s poenom više od Dinama. Treća je četvrtina ponovo dobro započela za Šibenku. Još su jednom došli do 11 poena prednosti, a Dinamo je ponovo smanjio na pet. U zadnjem su dijelu utakmice ipak uspjeli održati prednost i s ugodnom je prednošću zatvoriti.

Nakon utakmice zbivanja je prokomentirao trener Šibenke Miro Jurić. "Teška i tvrda utakmica protiv ekipe koja ima po devet deset iskusnih seniora koji su prošli sito i rešeto kroz sve moguće lige, ali opet, skidam kapu svojim momcima. Ovo kako su oni danas odigrali utakmicu, muški… Svaka im čast."

"Samo mi je žao jedne stvari, a to je što je kraj zasjenio cijelih 40 minuta gdje smo gorili za ovu pobjedu, samo mi je to žao na kraju cijele ove priče", rekao je Jurić za službene stranice Šibenskog kluba koji trenutačno ima omjer od tri pobjede i četiri poraza te je tim na osmome mjestu ljestvice. U ABA Ligi upisali su jednu pobjedu i dva poraza te trenutno sjede na posljednjem mjestu skupine D. Dinamo je pak petoplasiran u Premijer ligi s dvije pobjede i šest poraza.