Dinamo je upravo ostao bez titule! A jeste li primijetili što se dogodilo dok su plavi već gubili?

Dinamo je sve prokockao, naslov prvaka sad je sve dalje jer je u Velikoj Gorici izgubio s 0:1. Umjesto tri boda kojima bi napravio dodatni pritisak na Hajduk i Rijeku koji su tek trebali igrati iza Dinama, plavi su im dali vjetar u leđa. Tako je privremeni trener plavih Sandro Perković nakon dvije pobjede upisao prvi poraz. Poraz koji vrlo vjerojatno ostavlja plave bez naslova prvaka iako matematičke šanse još postoje, no to je sad sve više puka teorija.

Momčad koja pobjeđuje ne mijenja se, stara je deviza u sportu, nje se držao trener Dinama Sandro Perković pa je na travnjak u Velikoj Gorici poslao istih jedanaest s kojima je krenuo i u Šibeniku i na kraju slavio s 4:0, ali ovaj put ta formula nije donijela sreću. S druge strane Mario Carević je napravio nekoliko promjena u odnosu na momčad koja je slavila u Osijeku i tako ga prestigla na tablici, a možda je i najvažnija da se Ante Erceg vratio u momčad, u vrh napada domaće momčadi, a pomalo je iznenađenje što je Tibor Halilović bio na klupi.

Dinamo je stigao po važne bodove u borbi za naslov prvaka, za plave je svaka utakmica na određeni način finale i svaki gubitak bodova značio bi gubljenje koraka u toj borbi. Gorica je pak pobjedom u Osijeku pobjegla s pretposljednjeg mjesta i mogla je mirnije ući u ovaj sraz s Dinamom, ali još je daleko od mirnih dana jer se ni posljednji Šibenik ne predaje. Plavi su na travnjak izašli u plavima majicama, s likom Nikole Pokrivača i brojem 23 na leđima, koji je bivši igrač plavih nosio dok je igrao u Dinamu. Nažalost, stradao je u teškoj prometnoj nesreći i danas je bio njegov ispraćaj.

Dinamo je dobro otvorio utakmicu, u prilici je bio Kulenović, ali bio je previše ukoso da bi svladao Banića, a uzvratila je Gorica udarcem Pajazitija na koji nitko od plavih nije izašao, ali pucao je pored vratnice. Gorica je potom "uspavala" utakmicu, odugovlačila i sve do 31. minute nije se ništa konkretnije događalo, tada je s 20 metara snažno, ali malo preko vratiju pucao Stojković.

U 41. minuti Dinamo je tražio jedanaesterac, Mikanović je s dvije ruke gurnuo i srušio Baturinu, no sudac Lovrić to nije ocijenio prekršajem kao ni jednu napucanu ruku. Najbliži pogotku plavi su bili u posljednjoj minuti sučeve nadoknade prvog poluvremena, Stojković je s lijeve strane gađao suprotni kut, no lopta je otišla malo pored vratiju pa se na odmor otišlo bez pogodaka. Dinamo je bio bolji, ali nedovoljno da bi probio gustu i nisko postavljenu obranu Gorice.

Nastavak je počeo prilikom Dinama, no pokušaj Stojkovića obranio je Banić, a nakon udarca iz kuta odbijenu loptu opalio je Baturina, ali pored vratiju. Potom je zaprijetila Gorica, ali su se domaćini spetljali u završnici na samo nekoliko metara od vratiju Dinama. U 55. minuti Baturina je bio u odličnoj poziciji, gađao je suprotni kut, no Banić je obranio. I onda šok za plave, u 68. minuti nakon što je Baturina izgubio loptu pred šesnaestercem Gorice krenuo je kontranapad domaćih, loptu je na desnoj strani dobio Čuić, odigrao na drugu stranu gdje je sam bio Pajaziti koji je pogodio s pet metara.

Da stvar za Dinamo bude gora, u 81. minuti sam je iz igre šepajući izašao Ademi, a plavi su do tada napravili sve izmjene i do kraja su igrali s deset igrača, a brzo je i Gorica ostala s desetoricom jer je drugi žuti karton dobio Čaić.

U sudačkoj nadoknadi glavom je dobro pucao Hoxha, ali Banić je to odbio i ponovno sačuvao svoju mrežu. No, Dinamo nije do kraja ništa napravio, svi ubačaji išli su vrataru Baniću u ruke, plavi su bili jednostavno bez ideje, ne može se im se odreći želja, ali sama želja nije dovoljna da bi se pobjeđivalo. Njome se ne može probiti čvrsti blok suparnika kakav je danas imala momčad Gorice, a plavi individualci nisu svojom predstavom pokazali da imaju dovoljno kvalitete kako bi riješili ovakve utakmice.