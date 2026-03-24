Hrvat potvrdio klasu: Trčao je protiv svjetskog prvaka i pobijedio ga

Marino Bloudek ostvario je najbolji rezultat karijere i jedan od najvećih uspjeha hrvatske atletike, osvojivši peto mjesto u finalu utrke na 800 metara na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Toruńu. U iznimno jakoj konkurenciji Bloudek je pokazao svjetsku klasu i potvrdio status jednog od najboljih europskih srednjoprugaša.

– Teško je zapravo pojmiti koliko ovo znači. Dojmovi se još nisu slegli, ali mislim da smo prezadovoljni, pogotovo sada, nakon ovakvog lijepog dočeka. Iskreno, kada sam na natjecanju, nisam toliko na mobitelu i ne pratim medije jer sam fokusiran na svoje utrke i nastup. Zato mi je posebno drago vidjeti da sam, hajdemo reći, podigao prašinu i da su svi pratili – rekao je Bloudek.

Već u kvalifikacijama, prvog dana prvenstva, ždrijeb mu je donio okršaj s kasnijim svjetskim prvakom – 17-godišnjim američkim čudom od djeteta Cooperom Lutkenhausom. U posljednjih sto metara Amerikanac je krenuo snažno, no Bloudek je imao spreman odgovor. U dramatičnom finišu hrvatski je atletičar slavio za dlaku, sa samo četiri stotinke prednosti.

Prije nastupa u Toruńu već je pokazao da je u životnoj formi. Tijekom zime srušio je čak tri državna rekorda – na 800 i 1500 metara te kao član štafete 4 x 800 metara. Posebno se ističe rezultat na 800 metara, gdje je postavio i novi balkanski dvoranski rekord. Nizao je pobjede i odlične rezultate na mitinzima diljem Europe. Još 2025. godine najavio je velike stvari kada je srušio 51 godinu star Sušanjev rekord na 800 metara na otvorenom, rezultat koji se dugo smatrao nedodirljivim.

– Kada vam kažem da smo još u listopadu razmišljali da uopće ne idemo na ovo dvoransko prvenstvo, jer smo prošle godine otkazali Svjetsko prvenstvo u Nanjingu… Imao sam i manju ozljedu zbog koje sam propustio dio treninga. I onda na kraju dođem do petog mjesta – stvarno nemam riječi. Trener Kršek i ja odradili smo odličan posao. Sada me čekaju pripreme za Europsko prvenstvo na otvorenom. Normu već imam, tako da ćemo malo smanjiti intenzitet treninga, a potom idem na pripreme u Keniju, gdje ću biti oko trideset dana. I da, imat ću, naravno, i neke mitinge između toga, pogotovo Gold mitinge, a volio bih da upadnem na barem jednu Dijamantnu ligu, ali, evo, prvo odraditi dobre pripreme da možemo se spremiti – zaključio je Bloudek.