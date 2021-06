Henderson i Sterling dobili ordene za zasluge

Engleski nogometni reprezentativci Jordan Henderson i Raheem Sterling dobit će orden Red Britanskog carstva (MBE) u čast kraljičina rođendana za svoje zasluge u nogometu i humanitarnom radu.

Most Excellent Order of the British Empire je viteško odlikovanje Britanske monarhije koje se dodjeljuje vojnicima i civilima za promicanje znanosti, umjetnosti, kulture, volonterski i humanitani rad te javno, vojno ili civilno djelovanje, a ustanovio ga je 1917. godine britanski kralj George V.

Orden Britanskog carstva danas se dijeli u pet kategorija, redom od najviše do najniže - Knight Grand Cross, ili Dame Grand Cross, (kratica GBE), Knight Commander ili Dame Commander (KBE ili DBE), Commander (CBE), Officer (OBE) i Member (MBE).

Veznjak Liverpoola i napadač Manchester Cityja dobit će počasti za zasluge u nogometu i humanitarnom radu za vrijeme pandemije COVID-19, odnosno za zasluge u borbi za rasne ravnopravnost u sportu.

Henderson je okupio kapetane Premier lige tijekom zaključavanja prošle sezone pokrenuvši dobrotvorni fond "Igrači zajedno", dok je Sterling dobio orden zbog zasluga za rasnu ravnopravnost u sportu, govorivši o pitanjima rasizma u nogometu.

"Moja obitelj i ja osjećamo se vrlo ponizno što su me prepoznali na taj način, još više s obzirom na razlog. Mnogo privilegija dolazi od igranja profesionalnog nogometa, ali imati platformu za promociju dobrotvorne svrhe kao što su Igrači zajedno i NHS dobrotvorne organizacije jednako je velika privilegija kao i svaka druga," kazao je Henderson dodavši: "Ovo priznanje posvećujem svim medicinskim sestrama, liječnicima, njegovateljima, nosačima, administrativnim radnicima, spremačima, zaštitarskom osoblju i svakom pojedincu koji svoju karijeru i svoj život posveti tome da NHS postane dio britanskog života na koji smo s pravom najponosniji narod."

Na velikom priznanju zahvalio se i napadač Manchester Cityja.

"Dobiti ovu čast fantastičan je osjećaj i ponosan trenutak, ne samo za sebe već i za obitelj i prijatelje. Moja motivacija u borbi za za rasnu ravnopravnost je natjerati ljude da razumiju poteškoće s kojima se suočavaju ljudi različitog porijekla i stvoriti okruženje u kojem su svi jednaki."

Bivši izbornik engleske nogometne reprezentacije Roy Hodgson također je nagrađen ordenom, on je za zasluge u nogometu dobio orden Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE).