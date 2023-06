Goran nije najtrofejniji hrvatski tenisač. Olimpijski pobjednik s 34 naslova predvodi listu najboljih

Hrvati tradicionalno prolaze dobro na travi londonskoga Queen's Cluba, na teniskom turniru koji prethodi onom daleko jačem i poznatijem, onom u Wimbledonu. U pojedinačnoj konkurenciji taj je turnir osvajao Marin Čilić (2012. i 2018.), koji ima i dva finala (2013. poraz od Murraya, 2017. od Lopeza), a finale je odigrao i Goran Ivanišević 1997. (poraz od Philippoussisa). U konkurenciji parova Kraljičin klub ne može bez Hrvata posljednje dvije godine. Lani su laureati bili Nikola Mektić i Mate Pavić, a ove godine Ivan Dodig i njegov američki partner Austin Krajiček.

Mate najbolji – s Nikolom

Dodigu je to 23. naslov na ATP razini u konkurenciji parova, a ukupno 24. jer je jedan trofej osvojio i u singlu – u Zagrebu 2011. godine. Pa, koliko god je u sjajnoj seriji (on i Krajiček su prije toga osvojili i Roland Garros), Međugorac nije Hrvat s najviše osvojenih trofeja na ATP i WTA razini. Nije to čak ni njegov susjed, prijatelj i kum Marin Čilić, pa ni legendarni Goran Ivanišević. Naslov najtrofejnijeg nosi 29-godišnji ljevoruki Splićanin Mate Pavić. Ovdje ne govorimo o kvaliteti osvojenih turnira (iako bi se Mate i tu imao čime pohvaliti), nego o kvantiteti, brojkama.

Pavić je u dosadašnjoj karijeri, od 2015. do danas, osvojio čak 34 trofeja, i to sve u konkurenciji parova. Po godinama Mate je bio najučinkovitiji 2021. kada je osvojio devet turnira (sve s Mektićem), 2022. osvojio je šest (pet s Mektićem), a s obzirom na partnera, najviše trofeja (čak 16) osvojio je također s Mektićem. Za preostale naslove partneri su mu bili: Oliver Marach za šest, Michael Venus za pet (na samom početku), Bruno Soares i Ivan Dodig za po dva te Dominic Inglot, Nikola Ćaćić i Hubert Hurkacz u po jednom slučaju.

Goran Ivanišević uvjerljivo drži drugo mjesto jer je turnire osvajao i u pojedinačnoj (22) i u konkurenciji parova (9). Prisjetimo se njegovih trofejnih partnera: Omar Camporese (3), Saša Hiršzon (2), Andrea Gaudenzi, Marc Rosset, Sandre Groen i Rudiger Haas za prvi osvojeni turnir, 1988. u Frankfurtu.

Majoli predvodi cure

Marin Čilić trofeje je osvajao samo u pojedinačnoj konkurenciji (izuzevši olimpijsko srebro u parovima iz Tokija), a zanimljiva je situacija s našim teniskim legendama Nikolom Pilićem i Željkom Franulovićem. Oni su prema vlastitoj računici osvojili i više turnira i svakako je tako, ali tu imamo problema s razdiobom tadašnjih turnira (i njihovom hijerarhijom), pa uvažavamo službenu statistiku ATP-a.

Inačica kod tenisačica je WTA razina, a u toj kategoriji najuspješnija je i dalje Iva Majoli s devet osvojenih turnira (osam u singlu i još jedan u dublu), a najbliža njoj (ali nije ušla u naš Top 10) je Darija Jurak koja također ima devet naslova, ali sve u konkurenciji parova.

Mirjana Lučić Baroni u karijeri je osvojila šest turnira (tri u singlu i isto toliko u dublu), a naše današnje vodeće mušketirke u tom smislu kao da se još nisu iskazale do kraja: Donna Vekić ima četiri osvojena turnira, a Petra Martić dva. Bit će jamačno uspješnije kod sljedećeg našeg mjerenja.