Gobac otkrio cilj rukometaša na SP-u: Ne 'pucamo' na medalju

Lino Červar, izbornik hrvatske rukometne reprezentacije, odredio je popis na kojem je 28 igrača koji će kandidirati za nastup na Svjetskom prvenstvu koje počinje 10. siječnja u Njemačkoj i Danskoj. Iznenađenja nema, a od onih na koje je Červar računao nedostaju Mamić, Marić i Pavlović. Sva su trojica ozlijeđena. Prvi dio priprema od 20. do 23. prosinca održat će se u Zagrebu, drugi dio od 26. do 31. prosinca u Poreču, a treći dio od 1. do 9. siječnja u Poreču.

– Kompletni ćemo biti tek u trećem dijelu priprema kada nam se priključe igrači iz njemačke lige. Nažalost, kompletni ćemo odraditi tek sedam-osam treninga i odigrat ćemo dvije utakmice 5. i 6. siječnja u Poreču protiv Italije i Crne Gore. Nakon tih utakmica odredit ću 16 igrača koji će putovati u München gdje igramo prvi krug. Vodimo točno 16 igrača, a bude li potrebe, onda će netko doći u München koji nije daleko. Bolje je da višak igrača trenira u svojim klubovima i, ako budu trebali, neka dođu spremni na SP – istaknuo je Červar.

Izbornik će puno toga temeljiti na igri obrane.

Malo smo “tanki” u napadu

– U napadu smo malo “tanki”, posebice na mjestu lijevog vanjskog pucača. No puno sam puta rekao da utakmice dobiva obrana, a ne napad. Igrat ćemo na SP-u tri vrste obrana – 6-0, 5-1 duboku i plitku te 5+1. Jako će biti važno koji će igrači igrati u obrani na mjestima tri i četiri. Tko se tu nametne, taj će sigurno putovati na SP, a tu mislim na pet kružnih napadača koje imamo i koji mogu igrati na tim pozicijama – naglasio je Červar.

Zoran Gobac, dopredsjednik HRS-a, tradicionalno se obratio medijima uoči još jednog velikog natjecanja.

– Nama će prvi i glavni cilj biti izboriti mjesto koje nas vodi na jedan od tri kvalifikacijska turnira za odlazak na Olimpijske igre u Tokio 2020. godine. Naravno, ako se pruži prilika za medalju, sigurno ćemo je prihvatiti. No treba biti objektivan i priznati da imamo puno problema s ozljedama igrača. Jako će nam nedostajati Marino Marić, pa i Domagoj Pavlović koji bi sigurno bili među 16 za SP. Skupina s Islandom, Španjolskom i Makedonijom nije nimalo slaba i bit će jako važno prenijeti što više bodova u drugi krug gdje nas sigurno čekaju Francuska i domaćin Njemačka – rekao je Gobac.

Kako spasiti ženski rukomet

Potom se dotaknuo teme Halila Jaganjca.

– Dobro je da je iz Metalurga došao u hrvatski klub, u Nexe. Znam da sam osobno razgovarao s njegovim bratom i dogovor je prije ljeta bio da dođe u PPD Zagreb i to po uvjetima – 50.000 eura odmah, a 50.000 eura u siječnju. Ne znam gdje je na kraju zapelo, ali je činjenica da se u Hrvatskoj pojavio klub koji ima jaku platežnu moć i meni je to drago. Samo, pitam se kako su ga mogli platiti kada imaju pet puta manji budžet od PPD Zagreba. Daj Bože da Jaganjac bude koristan za hrvatsku reprezentaciju na ovom SP-u. Ma, bit će on koristan, samo je pitanje hoće li to biti na ovom velikom natjecanju ili na nekim budućima – rekao je Gobac.

Na tremu PPD Zagreb – Lino Červar Gobac je rekao:

– To nije tema ove konferencije. Znam samo da je bio dogovor da Lino bude na klupi PPD Zagreba do kraja ove godine, a onda da se posveti reprezentaciji. Ako je u međuvremenu došlo do nekih nesporazuma, to sigurno nije bilo sa mnom. Lino je zaslužni hrvatski trener i plan je da se od hrvatske reprezentacije oprosti nakon Igara u Tokiju – rekao je Gobac.

Što ćemo sa ženskom reprezentacijom?

– Moramo je spasiti da ne potone na samo dno. Nikome nije u interesu da uništi ženski rukomet i mi kao Savez maksimalno ćemo pomoći – zaključio je Gobac.

Na popisu se nalaze sljedeći igrači – vratari: Šego (Szeged), Stevanović (Kadetten), Šunjić (Ivry), Ivić (Kielce); desna krila: Horvat, Božić-Pavletić /(oba PPD Zagreb), Vida (Nexe); lijeva krila: Štrlek (Veszprem), Mandić (PPD Zagreb), Mihić (Wisla); kružni napadači: Musa (Magdeburg), Šušnja (PPD Zagreb), Bećiri (Celje), Kozina (Göppingen), Šipić (Nexe); lijevi vanjski: Jaganjac (Nexe), Bičanić (PPD Zagreb), Slišković (Göppingen), Blažević (Szeged), Duvnjak (Kiel); srednji: Cindrić (Kielce), Karačić (Vardar), Jotić (PPD Zagreb); desni vanjski: Stepančić (PSG), Vranković (Tatabánya), Šebetić (Tremblay), Vekić, Sršen (oba PPD Zagreb).