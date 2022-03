FOTO Zarađivao je milijune pa postao beskućnik i prosjak, a evo gdje je danas

Iza bivše NBA zvijezde Delontea Westa (37) tužna je priča jer je nakon sportske karijere u kojoj je zaradio više od 16 milijuna dolara, propao i završio kao beskućnik i ovisnik.

Ovaj bivši NBA košarkaš svojedobno je snimljen u Dallasu kako doslovno prosi na ulici za hranu. Riječ je o čovjeku s impresivnom košarkaškom karijerom iza sebe, igrao je u Bostonu, Dallasu i Clevelandu, gdje je bio suigrač LeBronu Jamesu. No, nesretnom Westu dijagnosticiran je bipolarni poremećaj, odao se porocima, spiskao novac i život mu se sasvim raspao. Bio je beskućnik i ovisnik o drogama. U siječnju prošle godine je snimljen kako sudjeluje u uličnoj tučnjavi, a kada ga je jedan navijač pitao je li on bivša NBA zvijezda, West je odgovorio:

– Više nisam u tom životu.

Srećom, stvari su krenule nabolje jer je za ovu tužnu priču čuo Mark Cuban, vlasnik Dallasa i nekadašnji Westov šef. Cuban ga je doslovno pronašao na ulici, smjestio u hotel te ga nagovorio da se prijavi u kliniku za liječenje ovisnosti na Floridi. West se na kraju zaposlio u toj klinici i danas izgleda puno bolje.

Ladies & Gentlemen, I present to you, Delonte West . A long, long , long way to go, but he has taken the first steps and shared these with all of us as a thank you for the love and support. pic.twitter.com/555twAEVDP — Mark Cuban (@mcuban) October 9, 2020

"Dame i gospodo, predstavljam vam Delontea Westa. Čeka nas još dugačak, dugačak put, ali je napravio prve korake i podijelio ih sa svima vama za vašu ljubav i podršku", poručio je jednom prilikom Cuban uz fotografiju na kojoj s Westom jaše konje.

A američki novinar Shams Charania otkrio je da je vlasnik Dallasa spojio Westa s njegovom majkom te da su u stalnom kontaktu. Obitelj je ranije dignula ruke od bivšeg košarkaša zbog toga što je bio narkoman.

Twitter Reacts to the Great News Mark Cuban Has Gotten Delonte West a Stable Job and Helped Him Reconnect With His Mom; Here is Where West Will Be Working At (Tweets-Vids) https://t.co/KADrT586KV via @NathanAddison24 pic.twitter.com/X1h1665YD5 — Robert Littal BSO (@BSO) January 19, 2021

Imao je milijune pa sve izgubio i postao teški ovisnik, a sada je opet na košarkaškim parketima. Naime, Delonte West će se okušati u Big 3 ligi koja okuplja puno bivših košarkaša.

BREAKING: 38 year old Delonte West is now healthy & sober & is at ‘Big 3’ tryouts in Washington DC!



West was recently seen getting shots up & he was hitting everything!



Amazing 👏❤️ pic.twitter.com/uXYxVTk4Pc — NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) March 12, 2022