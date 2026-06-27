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VIDEO Kakva majstorija: Sučić bombom od 120 kilometara na sat probio vrata Gane

FIFA World Cup 2026 - Group L - Croatia v Ghana
Peter Cziborra/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
27.06.2026.
u 23:58

Mogla je Hrvatska i ranije do pogotka, ali Vlašić je u 16. minuti pogodio vratnicu

Hrvatska nogometna reprezentacija vodi na poluvremenu protiv Gane s 1:0 zahvaljujući pogotku veznjaka milanskog Intera Petra Sučića. Za hrvatsku je ovo ključna utakmica želi li izboriti plasman u nokaut-fazu, a s ovim rezultatom i rezultatom utakmice Engleske i Paname, vatreni trenutačno zauzimaju prvo mjesto u skupini L.

Sjajan je pogodak zabio Sučić, odlučio se na udarac s nekih 25 metara od gola Gane i pogodio donji lijevi kut vrata Benjamina Asarea. Loptu mu je donio Kovačić, a Sučićev udarac prošao je i kroz noge braniča Gane. Pogodak možete pogledati OVDJE.

Slavlje u Zagrebu

Kako se na ovom prvenstvu detaljno analitički obrađuje svaki pogodak, znamo da je lopta nakon udarca Sučića putovala čak 126 kilometara na sat, a potegnuo je s točno 26 metara.

Mogla je Hrvatska i ranije do pogotka, ali Vlašić je u 16. minuti pogodio vratnicu.
Ključne riječi
SP 2026. Petar Sučić hrvatska nogometna reprezentacija

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