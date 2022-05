Dres u kojem je Maradona izveo "Božju ruku" prodan za gotovo devet milijuna dolara!

Dres u kojem je argentinski nogometni velikan Diego Maradona postigao svoja dva najpoznatija gola prodan je anonimnom kupcu za 8,93 milijuna dolara što je novi rekord ikada plaćen za komad sportske memorabilije.

Maradona je taj dres nosio u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva 1986. protiv Engleske u Meksiku i u njemu je postigao dva gola koja su mu obilježila karijeru. "Gauči" su slavili 2:1, a oba gola je zabio "mali zeleni".

Maradona je za vodstvo 1:0 u 51. minuti "nadskočio" vratara Petera Shiltona i podignutom rukom iznad glave zabio pogodak.

Tuniski sudac Ali Bin Nasser je bez razmišljanja pokazao na centar. Englezi su se bunili, ali pomoći nije bilo.

- Udario sam loptu malo glavom, a malo uz pomoć Božje ruke - kazao je tada Maradona.

Foto: Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION File photo dated 20/04/22 of Diego Maradona's 1986 World Cup 'Hand of God' shirt on display at Sotheby's in London, has sold for a record-breaking sum at auction. The Argentinian player, hailed as one of the greatest of all time, described his opening handball goal in the quarter-final as "a little with the head of Maradona, and a little with the hand of God". Issue date: Wednesday May 4, 2022. Photo: Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION

Četiri minute kasnije Maradona je postigao jedan od najljepših pogodaka svih vremena. Uzeo je loptu na svojoj polovici, a onda je nanizao četiri suparnička nogometaša i golmana. Nevjerojatan gol, kasnije je proglašen golom stoljeća. Gary Lineker je u samoj završnici uspio smanjiti rezultat, a Argentina je nakon toga otišla do svog drugog naslova prvaka svijeta.

Engleski veznjak Steve Hodge dobio je Maradonin dres nakon utakmice i prošlog mjeseca najavio da ga stavlja na aukciju nakon što je 19 godina bio izložen u Engleskom nacionalnom muzeju nogometa u Manchesteru.

- Ova povijesna majica opipljiv je podsjetnik na važan trenutak ne samo u povijesti sporta, već i u povijesti 20. stoljeća - rekao je Brahm Wachter, Sotheby'sjev voditelj modernih kolekcionarskih predmeta.

Maradonina kći i bivša supruga su tvrdile kako je Hodge dobio dres koji je Maradona nosio u prvom poluvremenu, no u aukcijskoj kući su to demantirali kazavši kako imaju fotografije koje dokazuju autentičnost majice iz drugog poluvremena.

Konačna cijena premašuje dosadašnji rekord dresa poznatog bejzbolaša Babea Rutha koji je 2019. prodan za 5,64 milijuna dolara. Nosio ga je u prošlom stoljeću, od 1928. do 1930. godine, kada je igrao za New York Yankeese.

Maradonin dres također, je premašio dosadašnju rekordnu cijenu za neku sportsku memorabiliju od 8,8 milijuna dolara plaćenu za originalni rukopis Olimpijskog manifesta iz 1892.

Maradona, koji se smatra jednim od najboljih nogometaša svih vremena, umro je u studenom 2020. u dobi od 60 godina.

