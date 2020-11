Da pukne srce: Pogledajte emotivnu poruku sina Diega Maradone za svoga oca

Diego Maradona bio je u bolnici u La Plati navodno zbog depresije. Danima je odbijao jesti, a uz to se nakon CT-a pokazalo i kako ima krvni ugrušak u mozgu za što je njegov liječnik Leopoldo Luque izjavio: "Nema veze, rutinska operacija, ne brinite".

I tako, nakon operacije, Diego je pušten kući u Tigreu. Najmiliji su bili uz njega, svjesni situacije u kojoj se nogometna ikona nalazi.

Jedan od njih je i njegov sin Diego Sinagra, koji je zamolio sve ljude da oproste i njegovom ocu i da mole za njega.

- Moj otac je hospitaliziran jer prolazi kroz niz emotivnih problema. Ne postoji fizička bolest zbog koje je u bolnici. Napravio je puno pogrešaka u životu i mnogi su mu ih oprostili, ali on se i dalje ne osjeća dobro. Suočava se s onime što se dogodilo. Njegov glavni cilj je zadržati obitelj na okupu. Po prvi puta svi smo ujedinjeni oko toga da njemu bude dobro. Stvari se popravljaju, ali to se sve događa polako. Moj otac je u bolnici jer je pokleknuo pred poviješću i to je jedina istina - napisao je na društvenim mrežama.

No u srijedu popodne svjetski mediji javili su vijest koja je rastužila, ne samo nogometnu, već i cijelu svjetsku javnost. Preminuo je Diego Armando Maradona. U 61. godini života, samo kratko nakon što je proslavio svoj 60. rođendan, prestalo je kucati srce jednoga od najvećih svih vremena.

A evo s kakvom mu je porukom čestitao rođendan:

- Danas ti je 60. rođendan i kažem ti istinu, volio bih ga provesti drugačije, zajedno s tobom, zabavljajući se i zaboravljajući ovaj loš trenutak barem na nekoliko sati .... Ali ne, nalazim se ovdje, daleko od vašeg tvog zagrljaja koji dugi niz godina sanjao sam. Želim ti da se smiješ više nego ikad, da voliš bez ograničenja i da uvijek budeš sretan. Često me pitaš jesam li ti oprostio ...Kako ti ne bih oprostio, ako si zagrljajem uspio odagnati toliko patnje ?? Oprostio bih ti još tisuću puta i znate zašto? Jer svako dijete ima svog superheroja, a ti si uvijek bio moj !!! - stoji u čestitci za posljednji rođendan koji je Maradona doživio.