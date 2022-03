Bišćan: Moramo biti ozbiljni i motivirani

U dobroj smo situaciji, ali čekaju nas dvije jako teške utakmice, ništa još nije riješeno, pa moramo biti ozbiljni, motivirani i spremni na zahtjevne suparnike, kazao je izbornik Hrvatske U-21 selekcije Igor Bišćan na današnjem okupljanju za dvoboje s Austrijom i Finskom u Varaždinu.

Hrvatska u petak u Varaždinu igra protiv Austrije, a četiri dana kasnije na istome mjestu dočekuje Finsku. Bišćanova momčad dobila je svih šest utakmica u dosadašnjem tijeku kvalifikacija i vodeća je u skupini, s dobrim izgledima za izravan plasman na EURO.

"Dobro je što se tiče kontinuiteta nastupa u klubovima. Nekolicinu smo doduše izgubili zbog ozljeda, no uvijek je tome tako, nažalost. Svi su došli u formi i natjecateljskom ritmu, a tada je meni kao izborniku lakše pripremati utakmicu. Imamo igrače koji igraju na razini Lige prvaka, neki su nositelji klubova koji se bore za titule. Kvalitete ima, a to bi trebalo garantirati glavni cilj - da neki završe u A-reprezentaciji. Pokušavamo igračima dati do znanja kakve prilike imaju, da su već sada pravi profesionalci i da im je svaki trening prilika da postanu još ozbiljniji igrači. Imaju natjecateljski mentalitet i želju za dokazivanjem, a to je preduvjet da budu uspješni", kazao je Bišćan, koji se osvrnuo na protivnike.

"Znamo dosta o Austriji, od početka ih stavljam u kategoriju naših najozbiljnijih suparnika, makar to tablica i prošla utakmica ne pokazuju. No, stojim i dalje kod toga, imaju zanimljive igrače koji igraju važne uloge. Volio bih se prevariti, ali mislim da ćete se svi uvjeriti koliko su kvalitetni. Finska nije na toj razini, ali bolji su nego što smo mislili. U Finskoj rezultat nije bio realan, naša je pobjeda bila preuvjerljiva. Ipak, vjerujem u dečke, onime što su do sada napravili probudili su nam optimizam i pozitivu".