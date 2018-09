UŽIVO Hrvatska u Poljskoj mora tražiti pobjedu želi li na SP

Hrvatski košarkaši na zagrijavanju... ⌛️T - 1 hour 🇵🇱🆚🇭🇷 ❤️ 📍ERGO Arena, Gdansk ---> Warming up for the road win! 🔥#FIBAWC #ThisIsMyHouse #igrajmojaHrvatska #OneTeam pic.twitter.com/daPKfenl2R — hks_cbf (@CbfHks) September 17, 2018

Ozračje u reprezentaciji je dobro. Znamo da smo izgubili dva boda protiv Litve, ali i da možemo i moramo bolje. Pogledali smo utakmicu, pogreške smo arhivirali. Ispravili smo ih kroz treninge i to je zaboravljena stvar zato što mislim da više ne treba puno razmišljati o tome. Sada moramo dati maksimum na terenu i da probamo doći do pobjede kako bi pokušali olakšati posao u sljedećim utakmicama. Svi još uvijek vjerujemo da možemo na SP - rekao je Rok Stipčević. 🔥 Gameday 🔥 🇵🇱 POL 🆚 CRO 🇭🇷 ⌛️ Today @ 21:00 📺 @HRTsport HTV2 Going for the win! 💪#igrajmojaHrvatska #FIBAWC #ThisIsMyHouse pic.twitter.com/5DuMiyKS7r — hks_cbf (@CbfHks) September 17, 2018