Skandali s kraljevskih dvora: Vrući razgovori, golotinja, bračne afere i razvodi samo su dio intriga

Intrige i skandali s kraljevskih dvora već su godinama zanimacija svjetskih, ali i otočkih medija koji već godinama izvlače i najsitnije detalje o kraljevskoj obitelji i zapetljanih odnosa kod Windsora koji nerijetko izgledaju kao scenarija za neku sapunicu.

Sadašnji kralj Charles III. i njegov brat Andrew zadavali su glavobolje kraljici od početka osamdesetih, a ovu nimalo slavnu tradiciju nastavio je i njezin unuk, princ Harry. Iznimke su jedino princ William i njegova supruga Kate, kao i princ Edward i njegova supruga Sophie koji su u skladnom braku već dvadeset godina.

Princ Andrew našao se u središtu skandala kada je Virigina Giuffre na njujorškom sudu podignula tužbu protiv princa u kojoj navodi da ju je američki financijer Jeffrey Epstein "posuđivao" princu Andrewu za seksualne odnose, a član kraljevske obitelji sve optužbe. Kako je navela, zlostavljao ju je prije 20 godina u Londonu kada je još bila maloljetna, a potom i Epsteinovoj vili u New Yorku te na imanju na Djevičanskim otocima. Virginia Giuffre optužbe protiv vojvode od Yorka iznijela je još 2019. godine kada se on zbog istih povukao sa svih kraljevskih dužnosti uz pristanak svoje majke, kraljice Elizabete. Prošle su godine postigli izvansudsku nagodbu. Time je izbjegnuto suđenje koje je trebalo početi krajem godine, a nagodba će poštedjeti princa Andrewa niza potencijalnih novih optužbi.

Sarah Ferguson, vojvotkinja od Yorka, javnosti je poznata kao voditeljica i spisateljica, no Britanci ju ponajviše pamte kao bivšu suprugu posrnulog pinca Andrewa. Iako su mnogi govorili kako je upravo Sarah najbuntovnija članica kraljevske obitelji, ipak se pokazalo kako to nije baš tako.Sarah je godinama bila zanimacija britanskih medija, no kako pišu, sada je okrenula novo poglavlje u životu, posvetila se pisanju, ali i u ulozi bake. Prošle godine izdala je novu povijesnu dramu ''Her heart for Compass'' koju je napisala po uzoru na životnu priču rođakinje Lady Margaret o kojoj se kroz povijest vrlo malo zna. Opisala je zabranjenu ljubav, ali i dio svog iskustva s kraljevskom obitelji.

Foto: HRT

Njezina ljubavna priča također je nalik ljubavnom romanu. Za princa Andrewa udala se 1986. godine pa je od obične djevojke iz susjedstva postala vojvotkinja koja je godinama privlačila pažnju javnosti.Upoznali su se na godišnjoj svečanosti i utrci konjima Royal Ascot koja okuplja samu britansku elitu. Ubrzo nakon fatalnog susreta pale su i zaruke, a njihova ljubav bila je poput filmske. Princ Andrew je dizajnirao njezinu vjenčanicu, a vjenčani prsten je ukrasio rubini-ma, sve kako bi se slagali s njezinom vatrenom bojom kose. Britanski mediji tako su našli omiljenu 'It djevojku' koju su pratili u stopu, smatrali su kako je odličan dodatak kraljevskoj obitelji koja je uz Dianu postala još jedna 'princeza iz naroda', no njihova bajka nije dugo trajala. Ubrzo su krenuli tračevi, teorije zavjere, a Sarah je postala i žrtva pokušaja atentata.

Napad se dogodio za vrijeme kraljevskog posjeta Kanadi 1988. godine kada je mladić koji se protivio instituciji monarhije napao Sarah i zadao joj lakše ozljede. Taj događaj bio je posebno stresan za mladi par budući da je vojvotkinja tada bila trudna. Iste godine postali su roditelji princezu Beatrice.Tada su krenuli i bračni problemi. Naime, Ferguson je navodno patila od postporođajne depresije. Tada se odlučila malenu Beatrice ostaviti dadiljama i otići na put u Australiju koji je potrajao nekoliko mjeseci, a dvije godine kasnije na svijet je došla princeza Eugenie.

Nemilosrdni britanski mediji tada su je prozvali 'vojvotkinjom od svinje', aludirajući na riječ York i pork što na engleskom jeziku znači svinjetina budući da je nakon porođaja imala preko 100 kilograma. Njihov brak već je tada bio na rubu, pričalo se kako flertuje s drugim muškarcima te kako vara supruga što je dovelo do razvoda nakon šest godina braka.Nakon bračnog brodoloma Sarah se žalila kako jedva preživljava s novcem koji je dobila nakon razvoda iako je dobila preko 23 milijuna funti. Pisalo se i kako je povezana s financijskim prevarama te kako je tražila 500. 000 funti od novinara koji je bio na tajnom zadatku kako bi mu omogućila susret s bivšim suprugom.Iako su iza njih brojni skandali i afere, princ Andrew i vojvotkinja od Yorka ostali su u dobrim odnosnima, no mišljenja kraljevske obitelji o njoj su podijeljena. Princ Harry i Meghan Markle pozvali su je na vjenčanje dok od Kate Middleton i princa Williama nije dobila pozivnicu.

Foto: Pa/Pixsell Prije razvoda koji je odjeknuo svijetom, neprežaljena princeza Diana i kralj Charles imali su nekoliko skandala koji su punili svjetske medije. Jedan od tih skandala bio je telefonski razgovor između novog kralja i njegove sadašnje supruge Camille Parker Bowles, kada je Charles otkrio htio nakon što umre, reinkarnacijom želi postati Camilline gaćice ili tampon, a upravo je ovo bio dokaz njegove nevjere. Kralj je demantirao prevjeru i rekao da se sve dogodilo nakon raspada braka s Dianom koja je potom za BBC dala intervju koji je intrigirao javnost. Progovorila je o bulimiji, depresiji i samoozljeđivanju, a izrazila je i sumnju u Charlesovu prikladnost za kraljevsku dužnost. Nakon ovog intervjua, kraljica Elizabeta je odlučila da se princeza Diana i princ Charlesa moraju razvesti.

Princeza Dina prije udaje za Charlesa imala je romansu njegovim bliskim prijateljem Jamesom Gilbeyjem, a njihova ljubav dobila je i naziv- 'Squidgeygate', prema Jamesovom nadimku za Dijanu, Squidgy ili Squidge. Za snimanje ovog romantičnog poziva krivicu je na kraju preuzela britanska obavještajna agencija.

Prije nego što su joj glavobolje zadavala djeca i unuci, tu je bila i njezina sestra, princeza Margaret koja je imala aferu sa 16 godina starijim Peterom Townsendom kada je imala 17. Par se htio vjenčati no nisu mogli zbog očitih razloga, ali i zbog Townsendovog razvoda. Kraljica Elizabeta branila je vjenčanje te je zaprijetila princezi da će ako nastavi s naumom izgubiti sva kraljevska prava i primanja te joj zaprijetila da će morati napustiti Englesku na barem pet godina. Princeza Margaret ipak je odlučila svoja prava i primanja postaviti prije ljubavi s Peterom.

U posljednjih dvadeset godina, ''kralj skandala'' ipak je bio omiljeni unuk kraljice, princ Harry koji je još kao tinejdžer završio na odvikavanju od marihuane, a bio je poznat i po razuzdanom partijanju i čestim pijanstvima. Jedan od brojnih skandala koji mediji pamte svakako je bio kada je 2005. godine za maskenbal odjenuo nacističku uniformu. Da je pogriješio, shvatio je tek kada su njegove fotografije završile u medijima, a potom se ispričao za loš odabir kostima. Harry je obožavao i djevojke, a na jednom od brojnih partija završio je i potpuno gol, ponovno na naslovnicama svjetskih medija. Nakon što se napokon smirio, Harry je sa suprugom Meghan 2020. godine odlučio odstupiti s kraljevskih dužnosti, a svoj život nastavili su u SAD-u. Godinu dana kasnije dali su kontroverzni intervju kod Oprah u kojem je Meghan optužila kraljevsku obitelj za rasizam te odbijanje pružanja liječničke pomoći u danima kad je imala suicidalne misli.

