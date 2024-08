'Žena se mijenja kada dobije djecu. Kada nije majka, onda ljubav usmjerava na sebe'

Na 64. dodjeli nagrada “Globo d’Oro”, održanoj u Rimu početkom srpnja, nagradu za životno djelo primila je Monica BelluCci. Velika je to počast za glumicu nakon desetljeća borbe s predrasudama koje su je pratile zbog njezine iznimne ljepote i koje su počesto u sjenu bacale njezin glumački talent. Jer, otkako se desetljećima unatrag pojavila na sceni, mediji kao da se natječu u komplimentima koji slave njezin izgled, titulirajući je jednom od najljepših glumica svih vremena koja i danas, u 60. godini života, predstavlja utjelovljenje bezvremenske, klasične mediteranske ljepote koja oduzima dah.

Ni proteklih dana, na dodjeli nagrade, nisu je poštedjeli napisa o njezinom životnom partneru s kojim se ondje pojavila, redateljem Timom Burtonom, a ni društvene mreže često nisu blagonaklone prema njoj, na nju posve nepravedno nabacujući blato objavama poput “zašto uvijek bira tako ružne muškarce?”. Monica Bellucci desetljećima je sinonim za ljepotu i seksepil u glumačkom svijetu, no ona je uistinu puno više od toga.

Rođena je 30. rujna 1964. u gradiću Città di Castello u talijanskoj pokrajini Umbriji, u obitelji Pasqualea Belluccija, vlasnika male prijevozničke tvrtke, i slikarice Brunelle čiju je ljepotu i naslijedila. Svoju kći jedinicu, međutim, roditelji nisu razmazili nego su joj odmalena usađivali radne navike pa je već kao djevojčica pomagala majci u kućanskim poslovima. Iz tih dana sjeća se i kako je raširenih očiju gledala filmove Gine Lollobrigide i Sophije Loren, maštajući kako će i ona jednom biti filmska diva iako nitko nije mislio da će ostvariti svoje snove. Štoviše, prema vlastitom priznju kao djevojčica je bila nevjerojatno sramežljiva, nije imala puno prijatelja i s kratkom frizurom kako su je šišali roditelji izgledala kao neugledni dječak.

GALERIJA Kate Middleton omiljena je članica kraljevske obitelji, ovo su njena najbolja izdanja

No s ulaskom u tinejdžerske godina doživjela je transformaciju kao iz bajke: iz ružnog pačeta u prekrasnog labuda. S trinaest godina pozirala je mjesnom zlataru za reklamu, a mladi amaterski fotograf vjerojatno nije ni slutio da je tako postao prvi u nizu brojnih autora - među kojima su i najveća svjetska imena poput Petera Lindbergha, Helmuta Newtona, Fabrizija Ferrija, Richarda Avedona i Ellen von Unwerth, koji će nadahnuće pronaći u njezinoj ljepoti.

Mlada Monica je voljela učiti i čitati knjige, a sebe je u budućnosti vidjela kao pravnicu.

“Odrasla sam gledajući te boginje, Sophiju Loren, Ginu Lollobrigidu, Claudiju Cardinale, Annu Magnani, ali teško mi je bilo i zamisliti kako bih mogla napraviti golemi skok na veliki ekran iz malog umbrijskog sela Città di Castello. Postati odvjetnicom činilo se lakše izvedivim”, izjavila je godinama kasnije.

No, život je za nju pisao drugačiji scenarij pa ju je za vrijeme studija na sveučilištu u Perugii ondašnja prijateljica odvela u agenciju “Elite Model” iz Milana gdje joj je odmah ponuđen ugovor. Ubrzo je dobila brojne poslove u modnim centrima Parizu i New Yorku, a na studij se nikada više nije vratila.

VEZANI ČLANCI:

Koncem 80-ih, kada joj je bilo 25 godina, postala je jedno od najprepoznatljivih lica pariške modne scene, pojavljujući se na naslovnicama časopisa poput “Ellea” i surađujući s brendovima poput Dolce & Gabbane te će vrlo brzo postati muza talijanskog dizajnerskog dvojca što je i danas.

Otkrio ju je slavni redatelj Francis Ford Coppola koji joj je 1992. dao prvu veću ulogu u filmu “Drakula”, u kojem je glumila jednu od tri vampirske nevjeste. No, filmska karijera nije se razvijala kako je očekivala jer su je redatelji uglavnom vidjeli kao praznoglavu ljepoticu u laganim komedijama. Ona je, pak, očekivala više. A da bi dobila tu priliku, morala je napustiti domovinu i otići u Francusku.

Kada je u romantičnoj drami “Apartman” iz 1996. odlučio spojiti Monicu Bellucci i francuskoga glumca Vincenta Cassela u ulogama bivših ljubavnika koji se nakon nekoliko godina opet susreću, redatelj Gilles Mimouni nije ni slutio da je odigrao ulogu Kupida. To čak ni njih dvoje nije slutilo. “Kada sam ga prvi put vidjela pomislila sam da je tipičan Francuz, pretenciozan, glasan i arogantan. Kasnije mi je priznao da ni ja nisam ostavila najbolji prvi dojam. Mislio je da sam praznoglava ljepotica”, rekla je Monica o prvom susretu s budućim suprugom s kojim se vjenčala 1999. u kneževini Monako.

Za ulogu u spomenutom filmu odmah je zaradila nominaciju za nagradu Cesar, što ju je učinilo vidljivijom na europskom filmskom tržištu. Svjetsku slavu stekla je ubrzo potom, 2000. godinem zahvaljujući glavnoj ulozi u filmu “Malena” slavnog talijanskog redatelja Giuseppea Tornatorea. U priči o zamamnoj ženi talijanskog vojnika u Drugom svjetskom ratu koja postaje predmetom ogovaranja u maloj sredini osvojila je publiku i kritiku, a film je zaradio i Oscara.

“Ulogu mi je ponudio osobno Tornatore, jer mislim da je Miramax želio u toj ulozi neku poznatiju glumicu. Producent je bio ozloglašeni Harvey Weinstein, ali s njim nisam imala nikakvog kontakta”, rekla je Monica Bellucci.

Nakon tog filma redatelji su je počeli percipirati mnogo ozbiljnije i nuditi joj sve zanimljivije poslovi u Francuskoj, ali i u Hollywoodu. Redale su se brojne uloge, od kojih su komercijalno najuspješnije bile one u drugom i trećem nastavku filmskog serijala “Matrix”. Posebnu pažnju javnosti Monica Bellucci je privukla ulogom Marije Magdalene u kontroverznom filmu “Pasija” redatelja Mela Gibsona. Zahtjevnom rolom biblijske grešnice prilično se odmaknula od svog seksepilnog imidža, a brojni filmski kritičari hvalili su njenu izražajnu glumu na aramejskom jeziku.

Iako je često glumila fatalne ljepotice, u jednom je intervjuu izjavila da je u stvarnom životu posve drukčija. “Na platnu volim glumiti žene s kojima nemam puno toga zajedničkog. Privatno sam puno slabija i nesigurnija od snažnih likova koje često glumim”, rekla je Monica, koja je s 50 godina postala i Bondova djevojka, za što je trebalo i ponešto odvažnosti. Kad je trebala dobiti ulogu u filmu “Spectre”, jednom iz serijala o britanskom agentu 007, rekla je redatelju Samu Mendesu da će biti heroj među ženama ako je angažira, jer ona je pravi seksipil umom, maštom, a ne godinama i tijelom. Tako je postala najstarija djevojka Jamesa Bonda.

Premda je u karijeri zaigrala uz slavne kolege, sjajne glumce poput Keanua Reevesa, Bena Kingsleyja, Genea Hackmana, Morgana Freemana, Jima Caviezela, Tony Collette, Roberta De Nira ili Jean-Luis Trintignanta, javnost je puno više pažnje posvećivala njezinom privatnom životu.

Za fotografa Claudija Bassa udala se 1990., ali očito je bila riječ o mladenačkoj ljubavi jer su se razveli nakon četiri godine. Činilo se da je susret s glumačkim kolegom Vincentom Casellom ipak onaj, za nju, sudbonosan. Par su mnogi smatrali jednim od najseksepilnijih u Hollywoodu, a često su privlačili pozornost izjavama poput one da ne očekuju vjernost, ako se ne vide tri mjeseca zbog posla.

“’Nikada ne znaš koliko će brak trajati. Danas funkcionira, no za godinu dana... Ne znam’, ‘Bilo bi urnebesno očekivati da će mi Vincent biti vjeran ako smo odvojeni po nekoliko mjeseci’, ‘odOn je jako seksi, no on nije normalan muškarac. Ponekad ga obožavam, a ponekad ga želim ubiti’, bile su samo neke neobičnih izjava prelijepe glumice tijekom njihovih zajedničkih godina.

U braku su 2004. dobili kćer Devu i 2010. Leonie, i u javnosti ničim nisu davali naslutiti da bi nešto moglo uništiti njihovu idilu. Čak i onda kada su pokazivali koliko su nekonvencionalan par, sve su to pripisivali ljubavi. Monica je često u intervjuima isticala i kako su se znali burno svađati, što ne čudi, jer ipak su u pitanju bile vatrena tralijanska i francuska krv. Također, par je posljednjih zajedničkih godina živio na dvije adrese, no u tome nisu vidjeli nikakav problem, dok se javnost čudila.

“Jedini način da ostanete zajedno je da ne budete stalno skupa. Živimo u dva odvojena svijeta jer ja ne poznajem njegove prijatelje, on se ne druži s mojima. Svako malo izađemo iz svojih svjetova i budemo zajedno. To je jedini način da funkcioniramo jer smo zapravo dosta različiti”, objašnjavala je glumica. No, život u različitim svjetovima ipak ih je otuđio. Cassel je sve češće odlazio u Brazil, gdje je pronašao svoj novi dom, a uskoro i trideset godina mlađu novu suprugu, dok je ona uglavnom boravila u Parizu i u Italiji, a uz to su oboje snimali filmove po cijelom svijetu. Kada su u kolovozu 2013. objavili da više nisu zajedno, nije trebalo puno objašnjavati zašto su krenuli odvojenim putevima.

FOTO Vidina Ivana priznala je da se podvrgnula estetskim zahvatima, a ovako je izgledala prije udaje

Nakon razvoda govorila je da na zna što raditi sad kad je sama, a ostavila je otvorenom i mogućnost pomirdbe rekavši da ljubav ne poznaje razvod. No to se nikad nije dogodilo. Nakon razvoda od Vincenta Cassela govorilo se da se glumica upustila u vezu s azerbejdžanskim milijarderom Telmanom Ismailovim, povezanim s ruskom mafijom, koji je obožavao jet set i glamur. Ismailov je 2021. uhićen u Crnoj Gori po Interpolovoj tjeralici s optužbom za dva ubojstva, a Monica je potom demantirala bilo što više od prijateljstva s bogatašem. Potom je uplovila u vezu s 18 godina mlađim francuskim umjetnikom Nicolasom Lefebvreom. Krajem 2019. izjavila je: “S istom sam osobom već neko vrijeme i sve je u redu. Čovjek s kojim dijelim život ne radi isti posao kao ja, ali puno putuje pa imamo sličan tempo života i u potpunosti razumije ono što radim”, rekla je o francuskom umjetniku, no ni s njim nije potrajalo. No, uspkros dva razvoda i nekoliko veza kratkoga daha, izjavila je kako još uvijek vjeruje u ljubav.

“Nikad nisam prestala vjerovati u nju. Doduše, žena se mijenja kada dobije djecu. Kada nije majka, onda ljubav usmjerava na sebe i svojeg partnera, no nakon što rodi djecu, onda ona dolaze na prvo mjesto”, priznaje talijanska diva koja je danas ju sretnoj vezi s redateljem Timom Burtonom.

Prvi su se put sreli prije gotovo dva desetljeća, no ljubavne iskre među njima su se osjetile tek u listopadu 2022. na Lumière film festivalu u Lyonu, nakon što je Talijanka režiseru na pozornici u Lyonu uručila nagradu za životno djelo. Ovaj filmski par u tajnosti se viđao mjesecima, a za svoje prvo službeno pojavljivanje u javnosti odabrali su 18. Filmski festival u Rimu protekle jeseni, gdje su prisustvovali premijeri filma “Diabolik chi sei? u kojem jednu od uloga ima upravo talijanska ljepotica. Monica Bellucci njihovu je vezu priznala u intervjuu za francusko izdanje Ellea, u lipnju prošle godine.

FOTO Znate li tko je Dorotea Budimir, a tko Željko Hudek? Ovo su prava imena naših glazbenika

“Što da vam kažem... Drago mi je da sam, prije svega, upoznala muškarca. To je jedan od onih susreta koji se rijetko događaju u životu... Znam čovjeka, volim ga, a sada ću upoznati i redatelja. Ovo je početak još jedne avanture - rekla je 60-godišnja Bellucci i vjernoj vojsci svojih poklonika diljem svijeta otkrila kako će novu ulogu odigrati upravo u nastavku “Bubimira” u režiji svog partnera za kojeg također kaže: “Ako sam s njim, to je prije svega zato što me njegova duša dira. Štoviše, kad mi je ponudio ključnu ulogu u svom sljedećem filmu, odmah sam pristala jer sam s njim, osim ljubavi, htjela podijeliti i radno iskustvo.”

A kako na velikom platnu djeluje ova privatno-profesionalna suradnja redatelja i njegove nove muze, gledatelji će imati prilike uvjeriti se 6. rujna, kada je zakazana premijera ovog, zasigurno, novog filmskog hita pod redateljskom palicom Monicina životnog partnera. Danas djeluju zaljubljeno poput tinejdžera: drže se za ruke, ljube, smijulje i ne skrivaju koliko im je dobro zajedno. Imaju sigurno mnogo toga zajedničkog - dolaze iz filmskog svijeta, a i oboje imaju po dvoje djece s bivšim partnerima. Tim je 13 godina bio u vezi s glumicom Helenom Bonham Carter s kojom ima sina i kćer u tinejdžerskoj dobi pa s Monicom dijeli i iste roditeljske brige.

S godinama, sve se više pronalazila u svojoj najdražoj ulozi, ulozi majke u kojoj se ostvarila u relativno kasnijoj dobi, u vrijeme koje je ona smatrala pravim za sebe, s 39 i 45 godina. Novinari su je često pitali o njezinu odnosu prema starenju. “Što ću raditi kada ostarim i kad me moja slika u ogledalu više ne bude radovala? Isto što je radila i moja mama. Neću gledati sebe u ogledalu, gledat ću u svoju djecu”, rekla je i potom puno puta u razgovorima za medije naglasila kako su za nju godine tek broj i kako se njima ne opterećuje, a možda je baš to tajna njezinog nevjerojatnog izgleda.

Osim toga, prirodna je ljepotica, bore ne skriva, a od estetskih operacija zazire. Također je otkrila kako na svoje tijelo pazi jednako kao i drugi: pazi na prehranu, umjereno vježba, rijetko pije i ne puši, a sve to ne radi samo zbog svog posla nego i zbog svojih kćeri koje je trebaju. No, pritom, svjesno ili nesvjesno, i danas će, na pragu šezdesete, zasjeniti puno mlađe kolegice.