Željka iz 'Života na vagi' progovorila o smrti majke i ujaka: 'Ona je imala 51 godinu, a on 49. Srce je doslovce puklo'

Željka Mateša (40) jedna je od kandidatkinja nove sezone ''Života na vagi''. Dolazi iz Duge Rese i radi kao blagajnica u jednom trgovačkom centru. Najveća snaga i motivacija u Željkinu životu su njezina djeca jer ju je suprug ostavio nakon 17 godina braka zbog druge žene, a i majka joj je nedavno umrla. Sada je u emisiji otkrila kako je njena majka umrla, ali i kako je izgubila ujaka.

- Moja mama je imala težak moždani udar, a ujak, njezin brat, preminuo je od infarkta na mjestu, njemu je srce doslovce puklo. Imao je 49 godina kada mu se to dogodilo, a majka 51. Nije kasno, ali ne valja ni previše forsirati osobu dok ona to sama ne odluči. Barem sam ja takva. Ako me neko uporno pritišće, u meni se javlja inat i odbijanje prihvaćanja podrške. To me psihički ubija. Nisam to od njih vidjela kao podršku u smislu da oni žele da ja imam zdraviji život nego mi je to stvorilo pritisak i u meni stvorilo otpor - priznala je jučer u 'Životu na vagi'. .

Željka se inače, prijavila u show, jer želi naučiti drukčije nositi sa svojim problemima i čvrsto vjeruje kako će joj ''Život na vagi'' pomoći.

– Ne volim se baš! Izbjegavam ogledala, izloge, gledam ravno, smiješim se ljudima da ne obraćaju pozornost na ostatak – iskreno je rekla u showu jučer i dodala kako je spremna zavoljeti sebe: – Predivna sam iznutra, a želim da se to i vani vidi. Svi me vole, govore mi da sam simpatična i draga, ali želim biti seksi!

Željka je prije showa otkrila kako nije uspjela skinuti kilograme nakon trudnoće te da ima 175 kilograma.

– U prvoj sam trudnoći pazila jer sam već tada bila pretila osoba, ali kad sam rodila, ponašala sam se opušteno i nabila sam kilograme do druge trudnoće. Poslije sam došla na 150 kilograma i kad sam rodila treće dijete, kilogrami su ostali i to se samo slagalo do moje sadašnje težine – otkriva Željka koja je pokušala držati neke dijete, ali kaže da je to bilo katastrofa zato što bi preko tjedna jela samo jogurt svaki dan, a vikendima sve ostalo i kilogrami bi joj se uvijek vraćali.

– Probala sam ići u teretanu, ali postalo mi je previše stresno uz troje male djece, posao, kuću... Nisam baš dobra u tome da si sama određujem dijetu zato što idem iz krajnosti u krajnost – ili jedem ili ne jedem. Ne mogu naći sredinu i prehrana mi je problem – kaže i dodaje kako su joj uz djecu najveća podrška kolege s posla koje smatra drugom obitelji.

– Na poslu su mi stalno govorili da trebam skinuti kilograme i da sam pretjerala pa mi ne bi davali neke teže poslove, nego bi me stavljali na blagajnu, ali i sad je i to problem jer moje tijelo drobi samo sebe. Teško je kad imaš određenu težinu natjerati se na gubljenje kilograma, ali oko mene su ljudi koji isti imaju cilj i želju, koju razumiju i bol i sve, oni te motiviraju. I treneri koji se trude objasniti kako da pokrenemo tijelo. Odlučna sam u tome da uspijem. Nemam ja pretjerane ciljeve niti sam nerealna, ali vjerujem da mogu biti zdravija od ovoga što sam si napravila. Moram se naučiti drukčije nositi s tim i mislim da će mi ''Život na vagi'' jako pomoći. Ne znam ni kuhati zdravo; kuham onako kako je kuhala moja baka; seosko jelo, ali oni su išli raditi na njivu, a ja sjednem za blagajnu. I tako sad kuham svojoj djeci i vidim da to nikamo ne vodi. Nadam se ovdje naučiti i njima pomoći, da imaju aktivniji život i da im bude lakše – kaže Željka i zaključuje: – Imam 40 godina i želim živjeti, mislim da postoji još mnogo toga što mogu napraviti i iskusiti.

