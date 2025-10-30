'Zašto sam svako malo u bankrotu?': Ellu Dvornik muče financije, otkrila je i zašto

Influencerica Ella Dvornik na Instagramu je objavila video koji je nasmijao njezine pratitelje. Naime, Ella je otkrila razlog zašto je svako malo u bankrotu'. ''Na mene previše utječe moj vibe. Na primjer, ja ne znam kako da sad objasnim klijentu... Znači, ja imam video snimljen, gotov, sve i samo mu trebam poslati, ali ja sam jučer bila u drugačijem vibeu i sad taj vibe u kojem sam ja bila jučer nije današnji vibe. I sad, ako ja pošaljem taj video - nije mi dobar zato što mi je bio dobar jučer, a jučer ga nisam poslala i sad ga moram izmijeniti da bude prikladniji mom vibeu danas'', rekla je. ''Ako mi ga ne odobri danas, ako mi ga odobri u petak, možda će u petak biti neki treći vibe i onda ga ja neću objaviti u petak iako će biti gotov zato što ću čekati ponedjeljak/utorak kad se vrati taj vibe koji je bio na dan kad sam ga poslala'', dodala je.
Podsjetimo, naša influencerica nedavno je uživala na putovanjima. Naime, Ella se prvo na Instagramu javila iz Barcelone, nakon nekoliko dana otkrila je, pak, da je u Parizu. Ova influencerica ne skriva na društvenim mrežama koliko uživa, ali i da joj zadovoljstvo često pričinjavaju male stvari. Tako je podijelila i snimku na kojoj uživa u krafnama, a javila se i na Storyju. Tamo je podijelila fotografiju jednog konobara dok polira čaše te uz to uputila važnu poruku.
- Evo vam random trenutak u vremenu iz Pariza - kao podsjetnik da ćemo i mi i ovaj čovjek sa snimke nestati jednog dana i nitko neće ni znati da smo postojali. Samim time neće postojati ni naši stavovi, snovi, želje, ciljevi, sramote, mišljenja, ograničenja... Nadam se da ste dobro živjeli danas - poručila je Ella.
Hrvatska influencerica nedavno se ponovno našla u središtu pozornosti nakon što je na svom Instagram profilu objavila video s putovanja u Barcelonu. U objavi podijelila je snimku na kojoj s nepoznatim muškarcem sjedi na pješčanoj plaži, okrenuta leđima kameri, čekajući izlazak sunca. Romantičan prizor pokvario je oblak, što je Ella duhovito prokomentirala. - Ustali da vidimo izlazak sunca, ali nadvio se neki oblak. Možda ćemo imati više sreće u Francuskoj - napisala je, najavivši nastavak putovanja.
Objava je očekivano izazvala buru reakcija. Ellini obožavatelji odmah su zaključili kako je muškarac skriven ispod sive majice s kapuljačom upravo njezin misteriozni partner 'Meštar'. Mjesecima se nagađa o identitetu muškarca koji je osvojio njezino srce, a ona ga vješto skriva. Komentari su se redali velikom brzinom: - Lijepa su vam, leđa", "Vi ste jedan drugom izlazak sunca", "On je baš maskiran" - samo su neke od poruka koje pokazuju interes javnosti.
Saga o 'Meštru' traje već neko vrijeme, a Ella se trudi zadržati privatnost, dok publici daje male naznake koje raspiruju maštu. Glasine su započele ranije ove godine, potaknute fotografijama prstena na njezinoj ruci i objavama u kojima se muškarac pojavljuje bez otkrivanja lica. Svaka nova objava novi je komadić slagalice, a putovanje u Barcelonu čini se kao dokaz da je veza postala ozbiljna.
Iako Ella šuti, mediji su se dali u potragu za identitetom 'Meštra'. Podsjetimo, Zagreb.info donio je informaciju kako je novi Ellin odabranik, kojeg ona u svojim objavama zove Meštar, zapravo reper Geralt iz Rivije, pravog imena Marin Hučić. Kako prenosi ovaj portal u glazbenim krugovima se šuška kako su Ella i reper u vezi, a izvor je za portal potvrdio ovu informaciju: Da, istina je, Ella i Marin zajedno su već neko vrijeme. To je sve što mogu reći. Geralt iz Rivije izdao je dva solo mini-albuma: “Zagreb je Atlanta” (2015) i “Ravno iz Rivije” (2016), a na svom Facebooku ne objavljuje često. Ella je u ljeto 2023. godine potvrdila da se razvodi od supruga Charlesa Pearcea s kojim ima dvije kćeri. Kada je krajem prošle godine gostovala u emisiji Večernjeg lista "Show2" pričala je o majčinstvu, odgoju i iskreno je progovorila o ljubavnom životu i budućim planovima.