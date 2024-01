Žanamari otkrila koliko ima kilograma: 'Najviše u zadnjih sedam godina'

Blagdanski ugođaj

Ivana Paradžiković pokazala svoje božićno drvce: Ja svoj bor neću raskititi danas, a vi?

Prošle godine sam odlučila kako ga uopće nećemo imati, ali me na Badnjak rastužila sinova rečenica: Pa kakva je to kuća bez bora. Tako da smo lani iznajmili živi bor u tegli (da i to se može!), a ove sam našla još bolje rješenje, napisala je Ivana na Instagramu i pokazala svoj bor