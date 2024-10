Visjela sam s ljestava na helikopteru, ali više me plaši hladna voda poput one na Cetini

Možda niste čuli za njezino ime, ali Jessie Graff prava je faca. Riječ je o 40-godišnjoj Amerikanki iz New Yorka iza koje stoje neke od najluđih hollywoodskih scena. Naime, Graff se bavi poslom kaskaderke te je zadužena mijenjati poznate hollywoodske glumice kad akcija postane preopasna ili preriskantna.

Tim se poslom počela baviti još 2007. godine, a dosegnula je iznimne visine. Dovoljno je samo nabrojiti na kakvim je sve blockbusterima radila kako bismo to dočarali: Wonder Woman, X-men, Iron Man, Guardians of the Galaxy, G.I. Joe, Batman: Dark Knight, Transformers... Graff je radila kao kaskaderka na više od 80 hollywoodskih blockbustera u proteklih 17 godina, a surađivala je s brojnim kultnim glumicama filmske scene. Primjerice, glumica za koju radi na gotovo svakom filmu popularna je Gal Gadot.

Međutim, život Jessie Graff puno je više od samog kaskaderskog posla. Riječ je o ženi koja je inženjer zračnog prostora, završivši studij u Nebrasci. Nadalje, gotovo pa ne postoji sport koji nije trenirala i u kojem nije bila uspješna, od skoka s motkom, preko gimnastike, pa sve do raznih borilačkih vještina i ekstremnih sportova poput skakanja padobranom. Njezina je raznovrsnost u najmanju ruku zapanjujuća.

Ono što je, osim posla u filmovima, čini prepoznatljivom u SAD-u, pa i u svijetu (na Instagramu ima više od 630 tisuća pratitelja), uspjesi su na kultnim američkim Ninja ratnicima. Ta natjecanja s preprekama bila su jedna od najpopularnijih u protekla dva desetljeća, a Graff je u njima ispisala povijest. Postala je prva žena koja se uspjela popeti na zakrivljeni zid od pet metara, ali i prva žena koja je uspjela riješiti zahtjevnu 'Stage 2' stazu s preprekama. Jedna je od nepobitnih legendi američke verzije Ninja ratnika i definitivno jedna od najuspješnijih natjecateljica.

Graff je i s punih 40 godina u punoj formi. Imali smo to priliku vidjeti na Spartan svjetskom prvenstvu u utrkama s preprekama koje se proteklog vikenda održalo na hrvatskoj obali, točnije na otoku Hvaru. Graff je tamo pristigla u završnicu SP-a u utrci na 100 metara, a natjecala se i u utrci 'Beast' na 21 kilometar. U konkurenciji s 20 godina mlađim djevojkama Graff je završila među najboljima. Nakon svojih nadmetanja dala je intervju za Večernji list, u kojem je pričala o brojnim temama. Dotaknuli smo se njezine kaskaderske karijere, brojnih operacija i brige o tijelu i zdravlju, suradnje s hollywoodskim glumicama, scena u filmu Wonder Woman sa štiklama, najluđih vratolomija koje je morala izvoditi, ali i Hrvatske te njezina zanimanja za raftingu na Cetini. Razgovor smo, pak, započeli njezinim sudjelovanjem na Spartanu u Hrvatskoj, gdje nam je objasnila kako se nosi s preprekama i utrkivanjem.

– Ovo nije moj stil prepreka, ali imam naviku izvlačenja maksimuma iz sebe. U ovakvim utrkama, pogotovo kad je napeto protiv suparnika, imaš onaj osjećaj 'možda ću pasti ako pokušam riskirati s ovim potezom, ali moram riskirati jer će u protivnom suparnik biti brži od mene i izgubit ću'. Jako uživam u tom adrenalinu koji dobijem kad se utrkujem protiv nekoga, unatoč tome što me u neku drugu ruku to plaši i čini nervoznom. U ovome se osjećam kao labrador retriver koji je umoran nakon svih loptica koje mu baciš, ali i dalje želi da mu opet baciš loptu. Nemaš vremena misliti, samo ideš – započela je Jessie u ugodnom razgovoru, pa nastavila objašnjavati kako funkcionira u utrkama s preprekama:

– Zabavno mi je to što mogu doći kući i analizirati video, pa razmisliti i vidjeti što mogu napraviti bolje, postoji li tehnika koju mogu promijeniti, trebam li krenuti s drugom nogom na neki zid. To je gotovo kao neka koreografija. Jako je važno znati i kakav ti tajming najbolje odgovara. Recimo, na mom primjeru brža tehnika nekad i ne bude učinkovita, jer s malo sporijom tehnikom budem tečnija i na kraju brža.

Je li vam ovo prvi put u Hrvatskoj? Kako vam se sviđa Hvar?

Da, prvi put sam ovdje. Stvarno sve izgleda prekrasno. Nisam puno vidjela, ali izgleda čudesno. Hodati ovuda ujutro, pa onda navečer i vidjeti sva svjetla, brodove, boju mora, sjajno. Odradila sam malo domaće zadaće prije nego što sam došla tu, malo sam istraživala na Googleu u avionu. Našla sam da tu ima puno skakanja sa stijena, dubokog ronjenja i sličnih stvari. Jedva čekam takvo nešto probati, takve me stvari baš uzbuđuju.

Kad ćete se vratiti u Hrvatsku?

Onda kad ovdje bude sljedeća utrka ili natjecanje.

A za praznike?

Nemam praznike u životu, jednostavno ne funkcioniram tako. Kad imam neki posao ili neko natjecanje u nekom gradu, onda tamo otputujem. Ponekad ostanem nekoliko dodatnih dana, ali ne da bih odmarala, nego da bih pronašla neke nove lude avanture u koje se mogu upustiti. Nisam dobra u praznicima, ne znam samo sjediti i družiti se. Trebaju mi posao ili natjecanje kako bi me negdje doveli, taj dio zadovolji moju ambiciju, i onda se mogu upustiti u neke avanture i vratolomije.

Kako ste ušli u posao kaskadera?

Oduvijek sam htjela biti superheroj na televiziji kad sam bila dijete, tako da je moj život postao apsolutno sve ono o čemu sam sanjala. Radim točno ono što je desetogodišnja Jessie željela raditi kad je bila mala, sve osim plaćanja računa (smijeh).

Kad gledate filmove u kojima ste sudjelovali kao kaskaderka, pokažete li ih prijateljima i kažete "ej, to sam ja"?

Samo ako pitaju. Ako stvarno žele znati, pokažem im, ali nije nešto čime ću se hvaliti na sva zvona.

Kako se uopće pripremate i trenirate za takav posao?

Većinu svog života bila sam užasna u trčanju. Kad trčim brojim svoje korake, a ne minute. Više sam osoba za eksplozivne i tehnički zahtjevne stvari, zadatke, prepreke koje su više rješavanje problema. Za mene to funkcionira na način da dođem ispred neke prepreke, analiziram kako je najbolje proći i onda riješiti taj problem. Kaskaderski posao bio je velik dio adaptacije mojih treninga, jer tad naučiš da jednostavno moraš trenirati sve, budući da u ovom poslu nikad ne znaš kakav te zadatak čeka. Nerijetko dođem na snimanje i prezentiraju mi gotovo pa nemoguć izazov, ali onda s timom zajedno dođem do neke solucije i taj izazov napravimo izvedivijim. Naprimjer, dođeš na set i kažu ti da moraš u štiklama napraviti salto unatrag i nokautirati nogom nekoga u okretu iz skoka. Pomislim si, kako ću ja to napraviti u ovim suludim štiklama, no na kraju uvijek riješimo problem. To iskustvo iz filmova puno mi je pomoglo u ovakvim utrkama s preprekama, Spartanu i Ninja ratnicima. Dogodi se situacija da neke od tih prepreka prije nitko nije vidio, ali uz rad na filmovima naviknula sam se suočavati s izazova koje prije nitko nije vidio ni probao. Obožavam to.

Zadržite li onda te štikle ili ih morate vratiti?

Na velikim filmovima uvijek ih moram vratiti i sretna sam što je tako i što ih se mogu riješiti nakon snimanja. Ne volim visoke pete, nisu dobre ni za leđa ni za zglobove. Užas.

Jeste li imali većih ozljeda tijekom svoje karijere?

O, da! Imala sam operacije na oba gležnja, na jednom koljenu, oba ramena, zapešću. Zapravo, kad malo bolje razmislim, jedino nisam operirala lijevo koljeno i lijevo zapešće, sve je ostalo barem jednom operirano. Hvala bogu, barem kao glumci imamo odlično zdravstveno osiguranje.

U kakvim ste odnosima s glumicama za koje ste izvodili kaskaderske padove i poteze?

Imala sam jako puno sreće što sam radila s glumicama koje su divne, jako marljive i tople osobe. Stvarno se brinu i mare kad surađujem s njima. Čak će i javno dati zasluge kaskaderima koji su radili s njima. To je velika suradnja, jer je moja prva dužnost kao kaskadera zaštititi glumicu s kojom radim. Naučim je napraviti onoliko koliko ona želi napraviti, kako bi dala najbolju moguću akcijsku scenu koju može, a onda moram biti spremna uskočiti kad je nešto iznad njihove granice, kad je u pitanju nešto preriskantno ili preopasno za njih ili nešto što joj jednostavno nije ugodno. Međusobno povjerenje tu je vrlo važno.

Dakle, glumice same rade nešto od tih vratolomija i akrobacija?

Ovisi o osobi i o poslu. Samo Tom Cruise sve radi sam, ali jedan je Tom Cruise.

Imate li neke glumice s kojima posebno volite surađivati?

Ne mogu tako izdvajati, to bi bilo zlobno od mene. Radila sam s brojnim prekrasnim ljudima, ali neću reći koji su mi omiljeni. Mogu samo reći da nekoliko njih nosim u svojem srcu.

Kojim se sve sportovima bavite?

Počela sam s akrobacijama u cirkusu kad sam imala šest godina. Od 12. do 17. godine natjecateljski sam se bavila gimnastikom. U srednjoj školi i na studiju natjecala sam se u skoku s motkom, a nakon studiranja počela sam se baviti boksom, kik-boksom, muay thaijem, tekvondoom, kung-fuom, capoeirom, slobodnim penjanjem, skakanjem padobranom, mačevanjem, nunčakama, natjecala sam se i u skokovima u vodu u srednjoj školi. Prije sam tražila nešto specifično što će biti najbolje za mene, no onda sam uz posao kaskaderke shvatila da su stvari koje ću morati raditi toliko nepredvidive da je jednostavno najbolje trenirati sve. Ono što me najviše zanima u određenom trenutku, na tome ću najjače raditi i trenirati. Taj način rada me inspirira. Kad god mi se na filmovima prezentira neki novi i čudni izazov, spremnija sam to odraditi. Nekad mi na setu dođu i kažu 'znaš li voziti motor sa samoubilačkom spojkom' i pomislim si 'eto, izgleda da ću danas saznati mogu li, zar ne'. To zvuči zastrašujuće u trenutku, ali u ovom poslu jednostavno moraš biti spreman učiti.

Kad ste već spomenuli ovaj primjer, koje su bile neke od najluđih vratolomija koje ste izvodili u kaskaderskom poslu?

Ovisi kako tko definira ludost. Za mene je najluđe bilo raditi akrobacije i akcijske scene u štiklama, ali dobro. No, među nekim od najluđih stvari koje sam radila jest skakanje s 11 metara visokog mosta na brzi vlak u pokretu, pa onda skakanje s vagona na vagon. To sam morala raditi cijeli dan i bilo je nešto najzabavnije što sam radila u životu. Također, kad sam se morala držati na ljestvama koje su visjele iz helikoptera ili kad sam radila scenu u kojoj sam bila katapultirana kroz stakleni prozor na mramorni pod. To su neke od najzabavnijih ludih akrobacija i vratolomija.

Kakva je vaša dnevna rutina u smislu treninga i pripreme?

Jako sam intuitivna po pitanju vlastitog treninga. Jedan od najvećih izazova u mojem životu bio je moderiranje treninga, naučiti kad je potrebno uzeti dan odmora. Taj klik u glavi dogodio mi se kad me jedna osoba pitala: "Želiš li biti najmarljiviji radnik ili zapravo želiš biti najbolja osoba što možeš biti?" U mojoj glavi slične to su stvari, jer ako ne budem najbolja, onda ću sigurno barem biti najmarljivija. Nitko neće raditi napornije od mene. Međutim, kad sam shvatila da me takav stav konstantno dovodio do ozljeda i kad sam shvatila da je to autosabotaža, onda sam naučila da je važan element discipline znati kada uzeti dan odmora, kada uzeti predah. Umjesto da radim tako da izdržim sve ma koliko god teško bilo, sad gledam na način kako izabrati najpametniju moguću odluku. Zapitam se trebam li nastaviti raditi, naprimjer, zgibove ili mi je pametnije otići na akupunkturu i kiropraktičaru na tretman. Najlakše je uvijek ići na maksimum i reći sam sebi 'izgurat ću ovo', ali to će te često koštati ozljeda. Važno je imati svjesnost i analizirati odluku u trenutku, ne se konformirati tvrdnjom 'ah, danas ću biti lijena' ili 'danas ću dati sto posto od sebe'. Slušaj svoje tijelo, budi iskren prema sebi i zaključi što je najbolje u tom trenutku, a to je nešto najteže.

Hoćete li svojim prijateljima preporučiti Hrvatsku?

Naravno, dajte mi još neki savjet gdje otići i sve ću im pokazati. Želim posjetiti mjesta koja su najbolja za akciju i adrenalin, napraviti najbolje moguće fotografije i doživjeti luda iskustva. Akcija i adrenalin govore glasnije od riječi. Kad pronađem takva mjesta svima ću promovirati Hrvatsku, a sigurna sam da imate takvih mjesta ovdje. Čula sam da ima fantastičnih visokih stijena za skakanje u more, a i odličan rafting na rijeci Cetini. To bih svakako voljela posjetiti, iako nemam nimalo tolerancije na hladnu vodu, a čula sam da je tamo voda jako hladna. Neurolozi kažu da ako se namjerno izložiš nečemu što ti je nelagodno, kao što je naprimjer hladna voda, treniraš mozak pa kad kasnije budeš radio nešto što ti je zabavno, dobit ćeš veći nalet dopamina. Dakle, iskusiti nelagodu hladne vode omogućava ti da više uživaš u svemu drugome što radiš u životu. U tih deset minuta možda ćeš patiti, ali će tih deset minuta učiniti ostala 23 sata i 50 minuta tvojeg dana toliko boljima.

