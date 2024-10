Bruce Willis u drugom nastavku filma 'Umri muški' odbijao je izgovoriti ovu rečenicu

Bez ikakve dvojbe uloga Johna McClanea u serijalu "Umri muški" obilježila je karijeru Brucea Willisa. Zahvaljujući toj ulozi došao je na A- listu zvijezda Hollywooda i kada je sniman drugi nastavak "Umri muški" imao je određene ideje o tome kako želi odigrati tu ulogu. Glavna među tim idejama bila je, piše Far out magazine, da nije želio da ga publika više vidi kao smiješnu televizijsku zvijezdu. Želio je da ga se ozbiljno shvati u ovoj glavnoj ulozi i na snimanju je rekao redatelju Rennyju Harlinu da humor ne može biti dio scenarija.

Ovaj zahtjev je Harlina doveo u nezgodnu poziciju, jer je McClaneov humor u prvom filmu bio i jedan od razloga zašto je publika zavoljela taj lik. Harlin je u intervju za Empire prije tri godine ispričao: “Bruce se jednim filmom preko noći pretvorio iz TV zvijezde u filmsku zvijezdu. I nije neuobičajeno da kad glumci dođu u tu poziciju imaju određenu viziju u kojem smjeru žele razvijati svoju karijeru.” Harlin je pokušao uvjeriti Willisa kako je humor sastavni dio njegovog lika, ali glumac nije bio zadovoljan njegovim objašnjenjem i nisu mu se sviđali dijelovi scenarija za drugi nastavak ove filmske uspješnice.

- Ti šaljivi komentari — to je sranje. Dok glumiš da ti je život na kocki ne izgovaraš takve rečenice - objašnjavao je Bruce redatelju. Na kraju su našli kompromis i Willis je mogao snimiti onoliko ponavljanja koliko želi, pod uvjetom da jednom odradi scenu onako kako je Harlin zamislio. Taj dogovor jednog je dana doveo do neugodne situacije na setu kada je Willis u scenariju naletio na rečenicu koja mu nije bila po volji.

Tijekom scene u kojoj McClane ima zadatak poslati faks nekome u LA-u, a zaposlenica koja mu pomaže gleda ga zavodnički. McClane to vidi, nasmiješi se, pokaže na svoj vjenčani prsten i kaže: “Samo faks, gospođo. Samo faks.” Iz nekog razloga ova rečenica se nije svidjela glumcu i rekao je: To je tako bezobrazno i ​​glupo. Odbijam to reći. Očajni Harlin zatim je proveo sat vremena moleći Willisa da izgovori tu rečenicu, a Willis je nerado pristao.