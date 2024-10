Evo zašto se Cameron Diaz povukla iz filmske industrije: 'Morala sam voditi brigu o sebi'

Glumica Cameron Diaz (51) ponovno se vraća u Hollywood tako što će nagodinu predvoditi Netflixovu novu akcijsku komediju simboličnog naziva 'Back in Action', zajedno s kolegom Jamiem Foxxom. Bit će to njen prvi projekt nakon dugih 11 godina izbivanja iz filmske industrije. Razloge povlačenja dugo vremena držala je u tajnosti, mnogi su nagađali da je posrijedi briga o dvoje djece koje ima sa suprugom Benjiem Maddenom, a sada je sama Cameron odlučila stati na kraj nagađanjima.

Gostujuć na nedavnom događaju 'Most Powerful Women Summit' Diaz se osvrnula na odluku da privremeno napusti glumu: - Za mene je to bilo nešto što sam trebala učiniti. Djelovalo je kao nešto što naprosto moram učiniti kako bih vratila vlastiti život. I pritom me nije bilo briga za bilo što drugo - izjavila je 51-godišnja zvijezda pa nastavila: - Ničije mišljenje, ničiji uspjeh, ničija ponuda, ničije išta nije moglo promijeniti moje mišljenje o vlastitoj odluci da se brinem za sebe i izgradim život kakav sam stvarno željela imati. Sve se svodi svodi na pitanje: ‘Oko čega si strastvena?’ Za mene je to bilo osnivanje vlastite obitelji - otkrila je glumica.

