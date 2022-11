Više ljudi zna i komentira kako je nakon Supertalenta prošle nedjelje izgledala frizura Maje Šuput nego tko je prošao u finale

Supertalent // NOVA TV - DVA KAKTUSA

Trenutno se nedjeljom navečer na programu Nove TV mogu pogledati polufinalne emisije devete sezone Supertalenta. Devete! Devete sezona showa koji jedva da je imao materijala za prve dvije do tri sezone tamo još 2009., 2010. i 2011. godine. Onda je pametno odlučeno da se prestane sa snimanjem, ali Supertalent se vratio 2016. godine i od tada ne odustaje (izuzev pandemijske 2020.) unatoč činjenici da je Hrvatska realno toliko malo tržište da je nemoguće napuniti svaku sezonu nekim uistinu SUPER talentima. Pa Amerika ima više od 300 milijuna stanovnika, a tamo je do sada realizirano 17 sezona. U isto vrijeme Hrvatska s manje od 4 milijuna stanovnika traži devetog supertalenta. I do čega je to dovelo? Do toga da se Supertalent umjesto showa u kojem se traže neki uistinu nesvakidašnji talenti pretvorio u prosječni glazbeno-plesni festival na kojem nastupaju plesne skupine, dječje pjevačke zvijezde te tu i tamo neki ekscentrik s vatrom/kolutom/svilom koji privuče pažnju. I bez ikakvog podcjenjivanja bilo čijeg rada i truda, uistinu treba reći da među prijavljenima ima iznimno talentiranih i pjevača i plesača i ekshibicionista i to što oni izvode na pozornici definitivno nije jednostavno, ali rasprave oko toga ima li već ionako dovoljno showova za glazbene talente se vode praktički od prve godine emitiranja. I u većini su slučajeva u Hrvatskoj baš pjevači i plesači u konačnici odnijeli pobjedu što je samo dodatni pokazatelj da materijala za toliko sezona Supertalenta nema, koliko god se radilo o zabavnom i zanimljivom formatu koji gledatelji vole. Možda ne bi bilo loše napraviti pauzu od barem dvije do tri godine između dvije sezone pa se da sakupi kvalitetnih prijava, a čim se stvori jača konkurencija show će biti zanimljiviji. Ovako je rezultat to da je publici zanimljivija odjeća žirija nego sami kandidati. Praktički više ljudi zna i komentira kako je prošle nedjelje izgledala frizura Maje Šuput nego tko je prošao u finale, a ako to nije znak da je vrijeme da Supertalent uzme pauzu, onda ne znam što jest. Bez obzira na to koliko frizura zanimljiva bila.



TV Kalendar // HRT 1 - JEDNA RUŽA

Još jedna emisija koja ima problem s (ne)zanimljivošću je TV Kalendar koji se na HRT-u prikazuje od 1976. godine. Uistinu impresivna brojka, ali s obzirom na to da je riječ o zanimljivim i dinamičnim povijesnim “štiklecima” koji se emitiraju u dobrom terminu nije čudo da je emisija toliko dugo opstala na malim ekranima. I uopće nije problem u sadržaju TV Kalendara koji očito već više od četiri desetljeća uspješno privlači publiku (i to s razlogom jer je stvarno dobar), no činjenica je kroz cijelo to vrijeme izgleda više-manje jednako. U redu, nekoliko je puta TV Kalendar modernizirao svoj vizualni identitet, ali više je bilo riječ o kozmetičkim promjenama nego o suštinskoj modernizaciji. A to će jednostavno biti nužno ako emisija želi privući i mlađu publiku koja je navikla na multimedijske prikaze i moderne vizualne efekte. Uostalom HRT ima tu mogućnost, i za svoj središnji Dnevnik često koriste zanimljive grafike. Zašto to izbjegavati u drugim formatima? I je li previše ludo reći da bi se sadržaj TV Kalendara mogao prilagoditi i za TikTok?



QATARA // HRT2 - TRI RUŽE

Moderan je i suvremen s druge strane studio HRT-a iz kojeg se prate utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva. Štoviše i analize utakmica i glavnih poteza su grafički odlične, program je veoma dinamičan, zanimljivo ga je pratiti i upravo je taj moderni pristup ono na što sam se referirala kada sam spomenula TV Kalendar. Može nogomet biti zanimljiv koliko hoće, ali ne može ga se pratiti u istom studiju i uz iste vizualne efekte kao prije dvadeset ili trideset godina. Ako je sport zaslužio ovako dobru modernizaciju, onda može povijest dobiti barem dio kolača.



Sam u kući // RTL - JEDAN KAKTUS

Ovog tjedna RTL dobiva kaktus ne zbog nečeg što je emitirano, nego zato što se božićni ugođaj već osjeća u zraku, a na malim ekranima još nema Kevina. “Sam u kući” na RTL-u, nakon godina ismijavanja zbog repriziranja, uspio je na sveopće iznenađenje postati jedan od zaštitnih znakova predbožićnog vremena, posebice među mlađom publikom koja na društvenim mrežama ovih dana komentira da se s filmovima već kasni. Pa od svega što se na TV programu emitira, a da pritom publika okreće očima, gdje su ove reprize koje se željno iščekuju?