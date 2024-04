Vedran ponovno dao devetku! Svi oduševljeni, no on je imao zamjerke kod Valentine: 'Glavno jelo je prejednostavno!'

Domaćica Valentina Rukavina (44) ugostila je protukandidate drugog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru dobila je visokih 39 bodova. Svi su dali desetke osim Vedrana. Kritični gost objasnio je da devetku za glavno jelo daje jer je prejednostavno, a dodao je i da mu je u knedlama nedostajalo slanine i začina.

Pripravu svoje večere Valentina je započela radom na desertu. Napravila je Pavlove tortice, a nazvala ih je 'U svom gnijezdu'. "Nekakva košarica sa šumskim voćem pa možda sa strane bude sladoled. Jedva čekam desert", otkrio je Zlatan. "Ona je slastičarka, ja sam rekao jučer da ona mora iznenaditi", dodao je i Krunoslav. Upravo je to bila namjera domaćice, naziv jela htjela je dati do znanja da je slastičarka i da je pripravom slastice svoj na svome. Uslijedilo je predjelo - 'Inat šokački'. "Nešto pečeno je to", prognozirala je Anđa. "To su čvarci, sad što će s njima raditi...", dodao je Krunoslav. "Možda kruh ispod peke s čvarcima", zaključio je Zlatan. Uskoro je domaćica otkrila da radi pogačice s čvarcima, a usto je isplanirala ponuditi i razne suhomesnate proizvode. Glavno jelo posljednje je čega se domaćica prihvatila, a odlučila je ponuditi 'Dječje radosti'. "Pretpostavljam da će biti nešto fino", kratko i jasno otkrio je Vedran. Za glavno jelo je odlučila domaćica spraviti svinjetinu s mrkvom i peršinom, a usto je poslužila i knedle od kruha.

Pripravu jela privela je kraju, a onda se Valentina okrenula pripremi za dolazak gostiju. Ekipu je dočekala u verziji nošnje, a za aperitiv im je ponudila bogati izbor - medicu, višnjevac, pelinkovac i rakiju. "Izgledala je odlično, nosila je modernu verziju nošnje, jako lijepo", pohvalio je doček Vedran. "Popila sam pelinkovac i ugrijalo me", dodala je Anđa. Ekipa je pohvalila izbor aperitiva, a onda je uslijedilo predjelo. 'Inat šokački' prvi je stigao na stol. "Kad je došla čvarkača i zamirisala, ajme", zadovoljan je bio Zlatko, a složio se i Krunoslav. "Jako dobro, po mom ukusu, slano kako treba", dodala je Anđa. "Bilo je prejednostavno, očekivao sam tako nešto", zaključio je, pak, Vedran.

Uslijedilo je glavno jelo - 'Dječje radosti'. Svinjetina u umaku od povrća - i to uz knedle od kruha iduće je što je ekipi servirala Valentina. "Malo mi je nedostajalo luka, slanine i peršina u knedlama. U umaku je bilo puno mrkve", kritičan je bio Vedran. "Svinjetina je bila mekana, pikantna, knedle dobre, umak dobar", dodala je Anđa. Desert je, pak, stigao za kraj. Valentina je slastičarka po zanimanju pa je cijela ekipa njezinu slasticu iščekivala s nestrpljenjem. "Izgled - po struci, bravo!", pohvalio je domaćicu Zlatko. "Kolač je bio dostojan slastičarke", dodala je Anđa. "Nisam baš obožavatelj slatkog, ali kad se doda i kiselkasto, super", lijepe je riječi za desert imao i Vedran. Za kraj, ekipa je od Valentine dobila prigodne poklone, a iznenađenje je bilo idealan začin. 'Slavonski sokak' ekipi je zasvirao i digao atmosferu za kraj.

