Mentor iz 'Zvijezde pjevaju' zaručio se za egzotičnu Loto djevojku: Uskoro i vjenčanje!

Pjevač Alen Đuras i voditeljica Lota Ana-Klaudija Štilinović novi su par na sceni, a prvi put za medije odlučili su progovoriti o svojoj ljubavi i slatkom upoznavanju. Prije godinu dana je upoznao Loto djevojku i inženjerku agronomije Ana-Klaudiju Štilinović (30) te se s njom nedavno i zaručio. Susreli su se na prisavskim hodnicima kada je ona stigla na audiciju za emisiju, a on bio mentor u lanjskoj sezoni showa "Zvijezde pjevaju". Nakon nekoliko mjeseci ju je pozvao na kavu i sve ostalo je, kaže, povijest. Proteklih mjesec dana bila mu je najveća podrška u novoj sezoni showa, gdje je pjevao s radijskom voditeljicom Ivanom Mišerić i ispao u petoj epizodi.

Zbog showa se s Anom proteklih mjesec dana vidio samo u prolazu, jer on je bio na probama, a ona okupirana poslom u jednom odvjetničkom uredu gdje radi u timu za pravne tehnologije i inovacije. Iako je završila glazbenu školu i uživa u pjevanju, pred Alenom ne želi pustiti glas. S druge pak strane, Alen nema glazbeno obrazovanje, ali samouvjereno vlada pozornicom već osam godina otkako je napustio posao konobara, prijavio se na "The Voice Hrvatska" i zatim nastavio pjevati u brojnim televizijskim projektima, eventima, a katkad i vjenčanjima. Zasigurno će zapjevati i na Aninom i svom, za koje već imaju i datum.

- Rezervirali smo resort Corberon woods, šator u šumi u Zaprešiću. Već smo organizirali cvijeće Pixy With Love i rezervirali bend Infinity, a za šminku će biti zadužena Nina Pejnović. Plan nam je pozvati dvjestotinjak ljudi. Idealnu vjenčanicu još tražim, uopće ne znam što želim, samo mi je važno da se u njoj osjećam slobodno jer obožavam plesati i namjeravam na plesnom podiju biti do jutra - govori Ana za Gloriju. Alen pak otkriva kako nije mogao dočekati trenutak da klekne pred nju.

- Uvijek su mi prijatelji govorili da ću osjetiti trenutak kada naiđe ona prava i nikada mi nije bilo jasno o čemu pričaju. Mislio sam da se veza gradi i da taj trenutak dolazi nakon nekog vremena. Sve dok se nije dogodio prvi susret s Anom. Pamtim osjećaj s našeg prvog spoja, kada sam je vidio kako silazi iz tramvaja. Osmjehnula mi se, trnci su me prošli. Ubrzo smo počeli živjeti zajedno i odmah sam shvatio da s njom želim provesti život. Više sam puta, kada bismo pripremali večeru, imao poriv da kleknem pred nju i zaprosim je, ali htio sam da to bude ipak posebniji trenutak. Jednog dana nakon kina predložio sam joj da odemo na Sljeme. Tamo smo se prvi put poljubili, često odlazimo do Planinarskog doma Grafičar, a kada padne mrak, ondje je posebna čarolija. Bio je običan radni dan i ništa nije očekivala. Šetali smo oko jedanaest sati uvečer Sljemenom, kleknuo sam i izvadio prsten - dodao je Alen.

- Rekao je kako već dugo nismo ništa ludo radili i odveo me na Sljeme. Nisam ni slutila da će me zaprositi. Oboje volimo iznenađenja, avanture i adrenalin pa smo tako tijekom boravka na Hvaru skakali iz aviona. Dugo sam od toga strahovala, ali kako se volim suočavati sa svojim strahovima, Alen je kupio karte i nisam dvojila ni sekunde. Baš kao i kada me zaprosio - kazala je Ana-Klaudija.

Ana je pak Alena, osim svojom nježnošću i dobrotom, privukla egzotičnim izgledom. Naime, njezina majka rodom je iz Surinama, države u Južnoj Americi odakle je zbog ljubavi prema njezinom tati stigla prije tridesetak godina. - Ne znam tko bi normalan došao u Hrvatsku 1993. za vrijeme rata, ali zaljubljenost je bila jača. Rođena sam u Zagrebu, a u Surinam odlazim rijetko, iako imam predivne uspomene odande. Ljudi su topli i nasmijani, rijetko ljuti. Primjerice, ondje kada ti netko u prometu oduzme prednost dobacuju: "Hej, dragi, nastradat ćeš u prometu". Ovdje svi psuju i mašu rukama. Što će tiče pozitive, više sam povukla na Surinamce, ali što se tiče vožnje, više sam Hrvatica. Zajednička im je velika ljubav prema hrani, pravi su gurmani, a Alen se savršeno uklopio kao pravi Slavonac. Najviše uživamo kada zajedno kuhamo - iskreno je ispričala Loto djevojka.

