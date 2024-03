VIDEO Sjećate li se? Velimir Zajec pojavio se i u 'Smogovcima' i to u ovoj ulozi

Velimir Zajec prošle je nedjelje pobijedio na skupštinskim izborima za predsjednika Dinama, a legendarni Zeko Dinamo je spašavao i na malim ekranima. Naime, Zajec je sudjelovao i u seriji "Smogovci" i to se pojavio u cameo ulozi, a snimka je dostupna i na YouTubeu pod naslovom "Velimir Zajec namješta utakmicu Dinama". Zajec je, u isječku koji je dostupan, otišao u posjet obitelji Vragec te nagovarao malog Bonga Vrageca da zamijeni Peru koji je nestao. Bongo je trebao uskočiti na klupu Dinama u utakmici protiv Milana.

- Pero mi je jedanput rekao: 'Ako mi se kaj dogodi, potraži Bonga - rekao je Zeko, pa potom dodao: - Znaš da nam slabo ide? - pitao je Bonga, a on kazao da zna.

- Čuj, bi ti preuzel dok se Pero ne pojavi? - tražio ga je Zeko, a Bongo odgovorio: - Ali moram u školu.

Zajec je potom Bonga tražio da samo u nedjelju sjedne na klupu. -To nam je jako važno - istaknuo je, a Bongo je potom priznao.

Podsjetimo, Zajec je jučer, u ponedjeljak, nakon što je odradio svoj prvi dan na funkciji predsjednika dao intervju za Novu TV u kojem je odgovorio na brojna pitanja te opisao svoj prvi dan:

- Imao sam sastanak s trenerom i stožerom, najavio sam da podržavam trenera, tako i treba biti. Jakirović je dobar trener i bit će dok on to želi. Sve ovisi o rezultatu, on tjera, ali nema promjena. Razgovarao sam sa svim igračima, očitao im bukvicu iz zafrkancije i to su dobro prihvatili. Oni su mladići, koji žele lepršaviji odnos nego što imaju, pokušat ću biti prema njima kao što su prema meni bili moji šefovi - rekao je. Upitan o budućem ustrojstvu i kadru kluba rekao je: "Imamo strukturu. Nemamo sva imena, bitna imamo. Moramo napraviti financijsku analizu. Financijsko stanje je u redu, ali ne znamo još koje su obveze, kako dolazi novac od ugovora, kolike su plaće igračima i svima u klubu... Da, kredit postoji, nije idealna situacija, čeka nas puno posla. Očekujemo pomoć svih ljudi koji vole Dinamo, mnogi su već ušli, a mnogi financijski interesantni će ući u klub. Straha nema, nikad se nisam bojao, neću ni sad."

