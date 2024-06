VIDEO Sandra Bagarić supruga rijetko pokazuje, a sad su obilježili poseban događaj: 'Sretan svima dan...'

Hrvatska operna pjevačica Sandra Bagarić (50) i njezin suprug, glazbenik Darko Domitrović (59), ovih su dana proslavili svoju 27. godišnjicu braka. Tim povodom Bagarić se oglasila putem profila na Instagramu, gdje često objavljuje događaje iz privatnog života.

Sandra se u slavljeničkom videu pojavljuje u društvu Darka. Ona pjeva dok njezin suprug na klaviru svira pjesmu 'Ja ljubim', a u opisu objave pjevačica je, uz predivnu ljubavnu čestitiku, objasnila zašto su se odlučili baš za ovu numeru: - Ja ljubim, ova pjesma je priča moga života, moja životna filozofija… I ovom pjesmom mi slavimo na današnji dan, godišnjicu našeg braka. Neka nam život i dalje bude pjesma… I da, sretan svima dan glazbe! Ljubite i budite ljubljeni - napisala je pjevačica i glumica.

Dugogodišnjim supružnicima u komentarima su se javili brojni pratitelji s čestitikama: - "Predivni ste. Iskrene čestitke. Još mnogo sretnih, veselih i raspjevanih zajedničkih godina vam želim", "Predivni ste , jako ste topli i pozitivni, stalno ljubite, ali zato ste i ljubljeni i trebate biti ponosni na život koji živite …. Zdravi, sretni i veseli bili do stote", "Sretno Vam a tvoje lice govori sve", "Sretna Vam godiŝnjica ,jako ste simpatični" - samo su neki u nizu pozitivnih reakcija na ovaj skladni par.

Inače, ljubavna priča Sandre i Darka započela je gotovo filmski. Naime, Darko je bio Sandrin profesor i predavač za vrijeme studiranja na zagrebačkoj Glazbenoj akademiji, pri čemu se dogodila ljubav na prvi pogled. Ono što svi uvijek ističu je i činjenica da je Sandra njega zaprosila.

- Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelić, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao, ja najmanje! Nakon godinu i nešto zabavljanja! Nije mi dala priliku, možda bih ja to i učinio jednog dana! - otkrio je Dimitrović jednom prilikom.

Odnos su 1997. godine okrunili vjenčanjem, a iz braka imaju dvojicu sinova, Lovre i Marka. Podsjetimo, pjevačica se nedavno pohvalila obiteljskim fotkama iz Milana, gdje je uživala s 19-godišnjim sinom Lovrom i suprugom. Također, par je prije nekoliko mjeseci proslavio godišnjicu, a Sandra je to objavila i na društvenim mrežama. Tada mu je posvetila i svoju izvedbu pjesme Tereze Kesovije ''Moja posljednja i prva ljubavi''.

Bagarić se iz rodne Zenice za vrijeme rata s roditeljima preselila u Zagreb gdje je upisala akademiju, a tada nije znala da će je tamo, osim životnog poziva, dočekati i ljubav njezina života: - Ja sam došla u Zagreb 1992., ugledala čovjeka na Muzičkoj akademiji u sobi broj 13, volim broj 13, i rekla: "Ovom čovjeku ću roditi djecu" i ta djeca sad imaju 22 godine i 18, ostalo je povijest – ispričala je za In Magazin prošle godine.

