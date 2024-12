VIDEO Ovako zvuči glas najmlađeg sina Donalda Trumpa, svi su primjetili jednu stvar

Na društvenim mrežama pojavio se rijedak video zapis u kojem se po prvi put nakon djetinjstva može čuti glas Barrona Trumpa (18), najmlađeg sina bivšeg i budućeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. Sedamnaestosekundni isječak iz dokumentarne serije "Art of the Surge" izazvao je veliko zanimanje javnosti.

Video prikazuje izbornu noć kada Donald Trump predstavlja svog 18-godišnjeg sina Dani Whiteu, predsjedniku Ultimate Fighting Championshipa (UFC). Barron, koji se rijetko pojavljuje u javnosti, pokazao je iznimnu pristojnost i uglađenost tijekom susreta. "Dobar dan. Kako ste? Drago mi je što vas konačno upoznajem", rekao je mladi Trump rukujući se s Whiteom. Prije toga je na isti učtiv način pozdravio i jednu ženu izvan kadra.

Video je izazvao brojne komentare na društvenim mrežama, gdje su korisnici primijetili sličnost između Barronovog i očevog načina govora. Neki su njegov glas usporedili s glasom holivudskog glumca Timothéea Chalameta, dok su drugi hvalili njegove manire.

Prije ovog videa, posljednji put kada je javnost mogla čuti Barronov glas bilo je 2010. godine, kada je kao četverogodišnjak sudjelovao u intervjuu svog oca s Larryjem Kingom. U tom ranom videu mogao se čuti njegov slovenski akcent, koji je naslijedio od majke Melanije, a koji je s godinama nestao.

Barron Trump, koji je visok čak 201 centimetar, trenutno je student prestižne Stern School of Business na New York Universityju. Unatoč impozantnoj građi, njegovi bliski izvori navode da mu je omiljeni sport nogomet, a ne borilački sportovi, što je posebno zanimljivo s obzirom na šaljivu opasku njegovog oca.

Za razliku od druge Trumpove djece, Barron je odrastao daleko od medijske pozornosti, prvenstveno zahvaljujući nastojanjima svoje majke Melanije Trump. Izvori bliski obitelji navode da je Melania i dalje glavni donositelj odluka kada je riječ o Barronovoj budućnosti, te da planira zadržati aktivnu ulogu u njegovom životu tijekom očevog drugog predsjedničkog mandata.

Iako rijetko viđen u javnosti, Barron je navodno imao značajan utjecaj na očevu predsjedničku kampanju. Donald Trump je priznao da je upravo njegov najmlađi sin bio zaslužan za njegove nastupe u alternativnim medijima, posebice u popularnim podcastima poput "The Joe Rogan Experience".

Podsjetimo, posljednja Trumpova ljubav jest Melanija s kojom je u braku od 2005. godine, a zajedno imaju sina Barrona koji je rođen 2006. godine te je ispisao povijest time što je postao prvo dijete koje je živjelo u Bijeloj kući od vremena Kennedyjeve administracije. U raskošnoj rezidenciji imao je cijeli kat samo za sebe. Za vrijeme Trumpove predsjedničke kampanje i mandata, Barron je uglavnom bio zaštićen od očiju javnosti, s obzirom na njegovu mladost i potrebu za normalnim djetinjstvom. Mediji su ga povremeno fotografirali, ali njegovi roditelji su nastojali minimizirati njegovu izloženost javnosti.

Zbog iznimne visine koja ga prati od djetinjstva u obitelji je dobio nadimak 'Little Donald'. O svom najmlađem sinu Donald je nedavno govorio te svojom izjavom mnoge iznenadio. Naime, bivši američki predsjednik u podcastu PBD progovorio je o njegovom ljubavnom statusu. "Nisam siguran da je u toj fazi života. Mislim da još nije imao djevojku", kazao je Donald koji je ponosan na sina, te ga je pohvalio rekavši da je vrlo pametan, dobar dečko i odličan učenik. Trump je rekao kako Barron živo sam u penthouseu u New Yorku, te da je to bila njegova odluka, ali i da voli predavanja i profesore na fakultetu.

