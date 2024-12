VIDEO Ella Dvornik otkrila što misli o viralnoj Dubai čokoladi, pratitelji se slažu: 'Napokon da je to netko rekao!'

Novi viralni tren preplavio je internet. O Dubai čokoladi sada slušamo na svim društvenim mrežama, a nakon što je postala ponudom Adventa u Zagrebu i na portalima. No, mnogima se ili ne sviđa ovaj trend ili ne razumiju o čemu se radi. Dubai čokolada hit je deset iza kojeg stoji britansko-egipatska poduzetnica Sara Hamouda. Njezine čokolade su ručno proizvedene, različitih su dizajna, a potražnja za njima je ogromna. Jedna Dubai čokolada od 200 grama košta oko 20 dolara, a čim ih stave u prodaju - odmah nestanu.

Original 'Dubai' čokolada zasad je dostupna samo u Dubaiju i Abu Dhabiju, ali i drugi proizvođači počeli su stvarati svoje kopije. Svoj naziv je dobila zbog mjesta proizvodnje, ali i jer su sastojci inspirirani Bliskim istokom te su je tako kolokvijalno počeli zvati na društvenim mrežama.

Ovaj desert, odnosno njegovu inačicu, moguće je probati ove godine i na zagrebačkom Adventu i to kao preljev na fritulama, germknedlama i drugim slasticama, a svoj dojam o njemu iznijela je i Ella Dvornik. Ella je istaknula da nije oduševljena te kazala kako "Dubai čokolada izgleda kao dijareja". U komentarima su joj se javili brojni istomišljenici. 'Napokon da je netko to rekao!', 'Uopće nemam želje to probati. Tko voli nek' izvoli', 'Ista k'o stari, iskrena', pisali su joj.

Podsjetimo, Ella je nedavno svoje pratitelje oduševila i izazovnom fotografijom, -Influencerica je pozirala pred ogledalom u crnom topu dugih rukava, a tangice je s jedne strane navukla jako visoko. Objava je manje od 24 sata prikupila više od osam tisuća oznaka "sviđa mi se", a komentari pohvale na račun njezina zavidnog izgleda samo su se nizali. - "Kraljice autentična", "Woooow", "Djedovinu bih ti prepisao", "Javi se da popijemo koje pivo", samo su neki od komentara.

Ni nakon nekoliko dana reakcije na njezine seksi i izazovne fotografije se ne stišavaju, pa je tako odgovorila pratiteljima zašto ponekad zna objaviti provokativne fotke. - Intruzivno i najiskrenije, ja sam sebi prej**ena. Drugo, ekshibicionizam mi je doslovno posao već 14 godina. Užasno me zabavlja jeftina provokacija naroda, to jest jeftino provocirati narod, to mi je razonoda - započela je. - Dobijem malu dozu serotonina validacijom ili diskreditacijom ljudi na internetu, potpunih stranaca koje vjerojatno nikad u životu neću upoznati - kazala je. - Pretpostavljam da je tako i dečkima koji odu u kladionicu kladiti se na neki afrički nogometni klub i dobiju pet eura. Otprilike taj osjećaj – kratkoročno, ali i dalje je tu - istaknula je. Zatim je pratiteljima poručila: - Ljudi koje je isprovocirala izjava da volim jeftino provocirati. Zar nije ironija života predivna - dodala je kasnije.

