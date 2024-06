VIDEO Ella Dvornik otkrila tajnu nevidljivog donjeg rublja: 'Pošto nikome nije jasno..'

Sinoć je održana priredba L'Adria Story Hall of Fame. Riječ je o jednom od najvećih okupljanja poznatih osoba iz raznih sfera javnog i društvenog života, a istovremeno se slavio i 22. rođendan brenda Story. Uzvanica koja je privukla posebnu pozornost bila je najpoznatija domaća influencerica Ella Dvornik. Točnije, svi su pričali o njezinom modnom izboru.

Ella je za crveni tepih odabrala izazovnu kombinaciju kojom je pokazala modnu smjelost, ali i mnogima zagolicala maštu. Naime, ona je odjenula zelenu haljinu s otvorenim leđima i prorezima koji su u prvi plan stavili njezine noge i bokove, ali i dali naslutiti kako blogerica na sebi ne nosi donje rublje. Dvornik se ubrzo oglasila preko Instagram priča, gdje prvo objavila fotografije rublja kojeg je odjenula, a par sati kasnije i objasnila kako ono funkcionira.

- Prije nego što odem u teretanu, pošto nikome nije jasno kako to donje rublje funkcionira - počela je 33-godišnjakinja i u kadru pokazala sporni komad odjeće, pa nastavila: - One imaju silikonsko ljepilo koje je stvarno snažno. Ono vam se zaljepi za kožu i kada idete obavljati malu nuždu odlijepite i zalijepite. Posao gotov - objasnila je infuencerica i otkrila gdje je donje rublje kupila.

Poduzetnica je posebno naglasila kako je ova haljina s potpisom Krie Design zapravo spoj dvije posljednje haljine ove dizajnerice, a na društvenim mrežama pokrenula je lavinu komentara. - "Top izgledaš", "Ma super si sve ti stoji", "Neka samo gledaju. Imaju i što, a na zavidne komentare, boli te briga", "Ove godine bez gaćica sto posto! Sljedeće godine bez haljine, što te briga" "Woooow opasnice" - pisali su u komentarima pratitelji poznate influencerice.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, Dvornikova je nedavno prvi put na Instagramu objavila fotografiju iz novog stana. Na fotografiji se vidi pogled iz novog stana u koji se preselila. Fotografija je crno-bijela, a Ella je uz nju napisala kratko: 'Novi pogled- novi Zagreb'. Na drugoj fotografiji koju je objavila vidi se kako nekoga drži za ruku, no možemo samo pretpostaviti da je to njena kći Balie s obzirom na to da joj se ne vidi lice.

Ella je otkrila nedavno kako je 14. travnja provela pakirajući se. Naime, u jutarnjim satima je objavila kutije kako pakira stvari i seli se. Nije otkrila kamo seli. Ako se prisjetimo, najuspješnija hrvatska influencerica tijekom braka s bivšim suprugom Britancem Charlesom Pearceom kupila je kuću u istarskim Balama.

GALERIJA: Svi su se pitačli nosi li Ella Dvornik donje rublje ispod ove haljine? Influencerica je otkrila što je nosila ispod

Sa svojim vjernim pratiteljima kojih broji na nekoliko stotina tisuća otkrila je da mijenja svoj zagrebački dom. - Falit će mi ovaj stan u Zagrebu, ali moram u veći - otkrila je majka dvije kćerkice Balie Dee i Lumi Wren. Njezin bivši partner Charles je prekinuo šutnju ranije i na Instagramu svoju objavu posvetio Balama, gdje je živio s Ellom i njihovo dvoje djece. - Moje predivne Bale. Pune ljepote, mira i iznenađenja - napisao je Britanac i otkrio da je i dalje, nakon razvoda vezan za to istarsko mjesto. Nakon toga, Ella se javila iz te iste kuće i napisala: - Upravo sam počistila cijelu kuću, pa ako bi se svi mogli iseliti, to bi bilo odlično - prokomentirala je.

Inače, influencerica Ella Dvornik i Britanac Charles Pearce nedavno su došli na još jedno ročište, odnosno brakorazvodnu parnicu na Općinskom sudu u Puli, a ni taj put nisu mogli proći nezamijećeno. Uskoro i službeno bivši supružnici stigli su u pratnji svojih odvjetnika.

Nakon ročišta influencerica je na šaljiv način javno na svojem Instagram profilu prokomentirala cijelu situaciju, a pohvalila se i skupocjenom 'torbicom' njezina odvjetnika, odnosno spisom dokumenata potrebnim za ročište. I dok je Ella Dvornik šaljivo komentirala cijelu situaciju, poruke podrške koje joj je napisala najpoznatija domaća pjevačica Severina Vučković dokazuju da je ipak cijela situacija puno ozbiljnija, no što to izgleda.

- Najteže borbe najjači vode. Grlim nježno - napisala je u komentarima ispod objave Vučković, a na kraju je i na svojim Instagram pričama podijelila njezinu fotografiju te napisala: - Podrška, mila Ella - iskreno je poručila Severina. Njih dvije su se prije nekoliko tjedana zajedno i družile, a fotografije su podijelile na društvenoj mreži Instagram.

VIDEO: Vjenčanje Nicole Artukovich i Liama Stewarta u crkvi sv.Ignacija